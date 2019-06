ZDF-Programmhinweis / Donnerstag, 27. Juni 2019

Mainz (ots) -Donnerstag, 27. Juni 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenProzessauftakt Lügde - Der Missbrauchsfall kommt vor GerichtWetter zum Siebenschläfer - Bleibt die Hitze noch sieben Wochen?Reisetipp Amalfi - Die Perle an Italiens SüdküsteGäste im Studio:Jasmin Schwiers, SchauspielerinJan van Weyde, Comedian und SchauspielerDonnerstag, 27. Juni 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteAmeisen, Silberfischchen und Co. - Wie wird man sie ohne Chemie los?Expedition Deutschland: Spiesen - Der Traum vom eigenen Café#unserefreiheit - Leben im Ökodorf Sieben LindenDonnerstag, 27. Juni 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagHorrortrip Urlaub - Was die Ferienreise vermiesen kannPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell