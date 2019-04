ZDF-Programmhinweis / Donnerstag, 25. April 2019

Mainz (ots) -Donnerstag, 25. April 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Carsten RügerGäste: Michael Holm, SchlagersängerChristian Schulte-Loh, ComedianHaustier-Gesundheit - Welche Behandlungen lohnen sich?50 Jahre "ZDF-Hitparade" - Erinnerung an die Kult-SendungZuchtlachs-Filet - Ein Rezept von Armin RoßmeierDonnerstag, 25. April 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteWarenkunde Rhabarber - Der Geschmack von FrühlingExpedition: Schwäbisch Hall - Zusammenhalt in der FamilieVanessa und ihre "Höllenhunde" - Hundetrainerin in Lüneburger HeideDonnerstag, 25. April 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy Ishag50 Jahre "ZDF-Hitparade" - Die Vorbereitungen zur JubiläumsshowDonnerstag, 25. April 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissFrank Elstner bei "Markus Lanz" - Die TV-Legende im InterviewCaroline Beil im späten Mutterglück - Im Interview mit ihrem MannPromis und der Klimawandel - So engagieren sie sichDonnerstag, 25. April 2019, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Terror in Sri Lanka - Krieg der Religionen?Gäste:Wolfgang Bosbach, CDU, InnenpolitikerAiman A. Mazyek, Zentralrat der Muslime in DeutschlandPeter R. Neumann, Terrorismus-Experte, King's CollegePhilipp Möller, Religionskritiker und AutorMürvet Öztürk, IslamwissenschaftlerinMehr als 350 Menschen getötet, mehr als 500 verletzt:Höchstwahrscheinlich waren es islamistische Terroristen, die in SriLanka gezielt Christen ins Visier nahmen, die gerade die Ostermessefeierten.War es Rache für das Attentat auf betende Muslime im NeuseeländischenChristchurch? Droht eine Spirale der Vergeltung? Wie lässt sich dieRadikalisierung stoppen? Ist Religion nur ein Vorwand für die Täter,oder trägt sie den Keim zur Gewalt in sich? Wäre die Weltfriedlicherer ohne Religionen?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell