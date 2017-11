ZDF-Programmhinweis / Donnerstag, 23. November 2017 / maybrit illner

Mainz (ots) -Donnerstag, 23. November 2017, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: "Kanzlerin ohne Mehrheit - muss Deutschland wieder wählen?"Gäste:Thomas de Maizière (CDU), geschäftsführender BundesinnenministerHeiko Maas (SPD), geschäftsführender BundesjustizministerNicola Beer (FDP), Generalsekretärin, MdBCem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen), ParteivorsitzenderMichael Spreng, PublizistKristina Dunz, stellv. Chefin des Hauptstadtbüros der "RheinischenPost"Deutschland hat eine Kanzlerin ohne Mehrheit und einenBundespräsidenten mit einer großen Aufgabe: Er will Liberale undSozialdemokraten zum Regieren überreden. Doch die FDP ist nichtbereit, an den Verhandlungstisch zurückzukehren - SPD-Chef MartinSchulz wiederholt Mantra-ähnlich seine Absage an eine GroßeKoalition.So blieben der Kanzlerin also entweder das Regieren ohne Mehrheitoder Neuwahlen. Ob deren Ausgang eine neue Situation schafft, istfraglich. Wenn es unüberbrückbare Gegensätze zwischen den Parteiengibt, wären die nach Neuwahlen kleiner? Muss nun die SPD doch in dieVerantwortung?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell