ZDF-Programmhinweis / Donnerstag, 23. August 2018

Donnerstag, 23. August 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenHandwerker-Pfusch - Wie kann man sich wehren?Gehirntraining - Die grauen Zellen fit haltenSheet-Masks - Ein Beauty-Trend aus AsienGast im Studio: Anne Gellinek, ZDF-KorrespondentinDonnerstag, 23. August 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteLandwirt kämpft gegen Dürre - Heiße Tage und kein RegenBig Apple im Maßstab 1:500 - New York im FrankenlandExpedition Deutschland: Hamburg - Erinnerungen an HongkongDonnerstag, 23. August 2018, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Jana PareigisMerkel auf Ost-Reise - Kanzlerin besucht den KaukasusSexueller Missbrauch von Kindern - Turntrainer vor GerichtNeuschwanstein bald in neuem Glanz - Da bröckelt der Putz abDonnerstag, 23. August 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagTurnlehrer missbraucht Mädchen - Sie hatten ihm vertrautDonnerstag, 23. August 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissDie Jacksons auf Mallorca - Konzert auf der UrlaubsinselPorträt Jannis Niewöhner - Mit dem Jungstar in BerlinNeues von PUR - Die Band beim VideodrehDonnerstag, 23. August 2018, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Der heiße Planet - Sind wir zum Verzicht bereit?Gäste:Svenja Schulze, SPD - BundesumweltministerinRobert Habeck, Bündnis 90/Die Grünen - Parteichef, Umweltminister inSchleswig-HolsteinWolfgang Kubicki, FDP - Stellvertretender ParteivorsitzenderProf. Mojib Latif - Meteorologe, Klimaforscher - GEOMARMax Moor - Moderator und Bio-LandwirtFamilie Pinzler - Versuchte, ein Jahr CO2 zu vermeiden