ZDF-Programmhinweis / Donnerstag, 22. August 2019

Mainz (ots) -Donnerstag, 22. August 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenReha richtig beantragen - Wie bekommt man die Kur genehmigt?Kampfsportarten im Test - Reporter probieren Krav MagaKultur im Pott - Die Ruhrtriennale beginntGäste:Kai Wiesinger, SchauspielerJulia Melchior, ZDF-Royal-ExpertinDonnerstag, 22. August 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteUrteil im Fall Daniel Hillig - Stimmung in ChemnitzExpedition Deutschland: Menden - Foxtrott im VorgartenÄnderungen im Onlinebanking - Neue Regeln ab 1. SeptemberDonnerstag, 22. August 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldLebensretter aus der Luft - Unterwegs mit dem RettungshelikopterDonnerstag, 22. August 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissHansi Hinterseer beim Golfen - In Kitzbühel mit Tochter LauraCarolin Niemczyk solo in Berlin - "Glasperlenspiel"-SängerinunterwegsDonnerstag, 22. August 2019, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema:SPD ohne Führung, CDU ohne Richtung - Geht die GroKo im Osten unter?Gäste u.a.Paul Ziemiak, CDU, GeneralsekretärJana Hensel, AutorinRichard David Precht, Philosoph und PublizistNikolaus Blome, Stellv. Chefredakteur "BILD"-ZeitungKarl-Rudolf Korte, PolitikwissenschaftlerGroß scheint bei der Regierungskoalition nur noch die Verzweiflung zusein. Die CDU schickt ihre Vorsitzende zusätzlich insVerteidigungsministerium. Verteidigen muss sie allerdings vor allemihre missverständlichen Aussagen. Die SPD wird wohl erst im Dezemberwissen, ob sie weiterregieren will - und unter welcher Führung. Dabeidrohen bei den Landtagswahlen im Osten sowohl SPD als auch CDU alsRegierungsparteien unterzugehen.Was hält die Große Koalition noch zusammen? Wohin werden dieFlügelkämpfe in SPD und CDU führen? Wie wird im Bund und in denLändern regiert, wenn die beiden ehemals Großen immer kleiner werdenund zwei oder gar drei Bündnispartner brauchen?