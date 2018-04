ZDF-Programmhinweis / Donnerstag, 19. April 2018, 9.05 Uhr

Mainz (ots) -Donnerstag, 19. April 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenRisiko bei der Geldanlage - Investitionen am grauen KapitalmarktLecker: Spargel mit Rindersteak - Ein Rezept von Chefkoch RossmeierWas tun gegen Mobbing? - Tipps vom PsychologenGast im Studio:Leslie Malton, SchauspielerinDonnerstag, 19. April 2018, 12.10 UhrdrehscheibeGrillen, graben, Gartenlaube - Deutschland blüht aufAuch wenn Sonne und Wärme im April noch nicht von Dauer sein mögen -die Tage werden eindeutig länger. Endlich wieder raus! Ob Balkon,Park, Schrebergarten oder wilde Natur - überall ist was los.Hobbygärtner und Mitarbeiter vom städtischen Grünflächenamt legensich jetzt ins Zeug, damit bald alles blühen kann. Grill-Fans checkendie neuesten Angebote und Freizeitsportler ihre Zweiräder. DieOutdoor-Saison kann beginnen.Domenico Cipparrone ist seit fast 20 Jahren Wegbetreuer imKleingärtnerverein Blücherpark in Köln und damit zuständig für dasEinhalten aller Schrebergarten-Regeln. Im Verein hat in denvergangenen Jahren fast die Hälfte der Pächter gewechselt - eine neueGeneration von Kleingärtnern wächst heran: junge Familien mitKindern. Für den waschechten Italiener mit deutschem Ordnungssinnbedeutet das: viel erklären, zuweilen Streit schlichten und manchmalauch ein Auge zudrücken.Sabrina und Nico leben mitten in der Kölner Innenstadt. Ihre Wohnunghaben die beiden seit dem Einzug vor zwei Jahren zu einem gemütlichenNest gemacht. Jetzt endlich ist der Balkon dran. Verfügbarer Platzund Budget sind nicht gerade üppig. Aber mit Hilfe desprofessionellen Balkongestalters Frank Hermjohannknecht soll aus demtrostlosen Dachausschnitt eine Outdoor-Oase werden.Die Mitarbeiter des Grünflächenamtes Mönchengladbach haben imFrühjahr alle Hände voll zu tun, damit die städtischen Parks so schönbleiben, wie die Bürger es lieben. Doch neben schneiden, mähen undpflanzen sind die Mitarbeiter der Stadt häufig damit beschäftigt,illegal abgeladenen Sperrmüll zu beseitigen. So etwas ist mehr alsein Ärgernis - eine Ordnungswidrigkeit, die die Mülldetektive inBergisch Gladbach rigoros verfolgen. Energisch werden die städtischenMitarbeiter auch, wenn bei schönem Wetter Gelegenheitsgriller ihreEinweggrills im Park auspacken. Diese hinterlassen durch ihre großeHitze nicht nur dauerhafte Schäden an der Grasnarbe, sondern bleibenoft genug auch als Müll zurück.Grillweltmeister Alfons Wienen sieht die Einweggrills aus anderenGründen mit gemischten Gefühlen. Die billige Wegwerfware ist zwecksguter Brennbarkeit meist mit Chemikalien getränkt, die beim Grillenauf das Fleisch übergehen können. Auch Aluminium-Rückstände wurdenschon im Grillfleisch gefunden. So entsteht durch das fröhlicheGrillevent schnell eine gesundheitliche Belastung, die nicht seinmuss - wenn man weiß, wie's besser geht. Grillweltmeister Wienenverrät seine Tricks.Die Mecklenburgische Seenplatte ist in den vergangenen Jahren zueinem beliebten Ausflugs- und Ferienziel geworden. Ein aktuellerTrend: mit dem Hausboot über die vielen großen und kleinen Seentuckern. Manfred Römer vermietet an der Müritz 14 solcher Hausboote.Anfang April startet er in die neue Saison. Genau wie dieMüritzfischer, die ihr traditionelles Handwerk bewahren wollen und abApril mit Reusen auf die Jagd nach Aalen und anderen Fischen gehen.Donnerstag, 19. April 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissNeues von Björn Ulvaeus - Termin in BrüsselGerüchte um Nicole Kidman - Trennung von Keith Urban?Donnerstag, 19. April 2018, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Das Syrien-Dilemma - Kein Ausweg ohne Putin?Ursula von der Leyen, CDU - BundesverteidigungsministerinAnnalena Baerbock, B'90/Grüne - ParteivorsitzendeMatthias Platzeck - Deutsch-Russisches Forum e.V., SPDAktham Suliman - Syrischer Journalist, AutorDaniela Schwarzer - Direktorin DGAPFrederik Pleitgen - CNN-Korrespondent in MoskauPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell