ZDF-Programmhinweis / Donnerstag, 18. Juni 2020

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!Donnerstag, 18. Juni 2020, 0.45 UhrFilmgorillas"The Great" von Tony McNamara Silke Schröckert und Maria Ehrich stellen "The Great" vor, eine tragikomische Miniserie mit Elle Fanning in der Rolle der jungen Zarin Katharina."Deutscher" von Sophie Linnenbaum Silke und Maria unterhalten sich über die neoriginal-Serie "DEUTSCHER" über zwei Nachbarsfamilien, die sich mit einer veränderten politischen Situation auseinandersetzen müssen.Kinoerlebnisse mit Steven und Daniel Steven Gätjen und Daniel Schröckert erzählen sich ihre ersten Kinoerfahrungen oder das, was sie dafür halten.