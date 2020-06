ZDF-Programmhinweis / Donnerstag, 18. Juni 2020

Mainz (ots) -Donnerstag, 18. Juni 2020, 12.10 Uhrdrehscheibe Moderation: Sandra Maria GronewaldZu wenig Regen - Tipps für Gärtner Expedition Deutschland: Rethen - Brautmoden auf dem Land Küchenträume - Tiens Sommerrollen-Salat mit GarnelenDonnerstag, 18. Juni 2020, 17.45 UhrLeute heute Moderation: Karen WebbBoris Becker eröffnet Tennis-Academy - Besuch in Hochheim am Main Charles und Camilla bekommen Besuch - Präsident Macron in London Mit Max Giesinger in Hamburg - Neues Akustik-AlbumDonnerstag, 18. Juni 2020, 22.15 Uhrmaybrit illnerMissbrauchte Kinder - Besserer Schutz und härtere Strafen?43 Kinder werden in Deutschland Opfer sexueller Gewalt - jeden Tag. So die Kriminalstatistik. 2019 musste die Polizei 12.260 Fälle von sogenannter Kinderpornographie bearbeiten - ein Anstieg um 65 Prozent.Staufen, Lügde, Bergisch Gladbach, Münster - die großen Missbrauchsfälle der jüngsten Vergangenheit sind nur die Spitze des Eisbergs. Für viele Kinder gehört sexualisierte Gewalt zum Alltag. Warum gelingt es Erziehern, Nachbarn, Lehrern oder Ärzten nicht öfter, ihr Leid zu erkennen und rechtzeitig zu helfen? Was muss sich ändern, damit auch Behörden, Gerichte und Jugendämter nicht immer wieder versagen? Was nützen härtere Strafen für die Täter? Und welche Rolle spielt das Internet?Unter anderem zu Gast: Franziska Giffey, SPD, Bundesfamilienministerin Herbert Reul, CDU, Innenminister Nordrhein-Westfalen Sonja Howard, Missbrauchsopfer Julia von Weiler, Vorstand "Innocence in Danger e. V." Sebastian Fiedler, Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4626794OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell