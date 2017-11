ZDF-Programmhinweis / Donnerstag, 16. November 2017

Mainz (ots) -Donnerstag, 16. November 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenWechsel der Kfz-Versicherung - Wo finde ich günstigen Anbieter?Air-Berlin-Mitarbeiter ohne Job - Gibt es neue Perspektiven?Trockene Augen und Glaskörpertrübung - Welche Behandlungen gibt es?Gast: Christina Hecke, SchauspielerinDonnerstag, 16. November 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteEinbrechern auf der Spur - Großkontrolle auf der AutobahnTätowieren ist Nancys Leidenschaft - Kunst am KörperExpedition Markvippach - Hochzeit feiern mit ProfisDonnerstag, 16. November 2017, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagDeutscher Küchenchef in London - Erfolgreich im Nobelhotel SavoyDonnerstag, 16. November 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissInterview mit Wolfgang Joop - Der Designer zu Besuch in MünchenMit Wanja Mues in New York - Lieblingsplätze des SchauspielersClaudia Schiffer in Berlin - Ausstellung zum Model-JubiläumDonnerstag, 16. November 2017, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Die Qual nach der Wahl - Durchbruch bei Jamaika?Gäste:Armin Laschet, CDU, Ministerpräsident NRWIlse Aigner, CSU, Wirtschaftsministerin BayernNicola Beer, FDP, Generalsekretärin, MdBKerstin Andreae, B'90/Grüne, MdB, Wirtschaftsexpertin der FraktionAlbrecht von Lucke, Publizist und PolitologeRobin Alexander, Journalist und AutorDie Nacht von Donnerstag auf Freitag haben die "Sondierer" zurentscheidenden erklärt: Jetzt muss das Fundament für eine"Jamaika-Koalition" gelegt werden. Die Beteiligten verbreiten jedeMenge Zuversicht, doch auf dem Tisch liegen immer noch die dreigroßen, strittigen Themen "Klima", "Steuern" und "Flüchtlinge" undein Haufen "eckiger Klammern".Kommt Jamaika nun zum Ziel? Welche Kompromisse werden gefunden?Freuen sich darüber am Ende vor allem die beteiligten Politiker undweniger die Wählerinnen und Wähler? Hat die neue Regierungskoalitiondann wirklich einen Plan für Deutschlands Zukunft?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell