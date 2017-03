ZDF-Programmhinweis / Donnerstag, 16. März 2017

Mainz (ots) -Donnerstag, 16. März 2017, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Charlotte Potts, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00Uhr),Jana Pareigis, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)Niederlande: Wird Wilders Wahlsieger? - Ergebnisse und AnalyseHerausforderung alternde Gesellschaft - Regierung lädt zuDemografie-GipfelBillig-Konkurrenz am Himmel - Lufthansa legt Zahlen vorRazzia bei Audi: Stadler unter Druck - VW-Tochter im Abgas-SkandalPimp my bike: Fahrrad individuell - Pumpen, Apps und bunte ReifenBayer braucht Wunder gegen Atlético - UEFA Champions League,AchtelfinaleDeutsches "Endspiel" in Europa League - Mönchengladbach trifft aufSchalkeDonnerstag, 16. März 2016, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Erdogans Zorn - Lässt Europa sich provozieren?Dorothee Bär, CSU, Staatssekretärin VerkehrsministeriumClaudia Roth, Bündnis 90/Die Grünen, Vize-BundestagspräsidentinGesine Schwan, SPD, PolitikwissenschaftlerinRuud Koopmans, Niederländischer Soziologe, WZBFatih Zingal, Erdogan-Unterstützer, Rechtsanwalt"Bananen-Republik", "Nazi-Überbleibsel", "Faschisten", "Terroristen"- der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan lässt seinem Zornfreien Lauf, und die AKP plant weiter Wahlkampfauftritte in Europa.Allein in Deutschland sind 15 angekündigt. Alles nur eine Provokationaus Ankara im Kampf um das Verfassungsreferendum Mitte April? Odereine ernste Krise des europäisch-türkischen Verhältnisses? Länder,die Auftritte türkischer Politiker unterbinden, können im Augenblickmit viel Zustimmung ihrer Wähler rechnen. Dreht sich dieEskalationsspirale immer weiter? Wie wird sich Deutschland verhalten,sollte Erdogan selbst zu einem Wahlkampfauftritt einreisen wollen?Steht das Flüchtlingsabkommen auf der Kippe?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell