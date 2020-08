ZDF-Programmhinweis / Donnerstag, 13. August 2020

Mainz (ots) -Donnerstag, 13. August 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo NommsenNachhaltige Geldanlage - Tipps von der Verbraucherzentrale Hibiskus und Oleander - Gartentipps von Elmar Mai Reisetipp Rennsteig - Historischer Grenzweg in Thüringen Linsen-Kräuter-Pflanzerl - Kochen mit Armin RoßmeierGast: Lena Klenke, SchauspielerinDonnerstag, 13. August 2020, 12.10 Uhrdrehscheibe Moderation: Sandra Maria GronewaldUnterwegs mit den Isar-Rangern - Viel zu tun am Flussufer Expedition: Eine Weltreise (4) - Hainich statt Malaysia "Schokowurst" auf Mallorca - Deutscher Bäcker mit neuen IdeenDonnerstag, 13. August 2020, 17.10 Uhrhallo deutschland Moderation: Lissy IshagDeutschland schwitzt - Wie gefährlich ist die Hitze?Donnerstag, 13. August 2020, 17.45 UhrLeute heute Moderation: Florian WeissIreen Sheer feiert die Liebe - Zum zehnten Hochzeitstag in Kitzbühel Neues von Gloria Estefan - Interview mit der SängerinDonnerstag, 13. August 2020, 22.15 Uhrdunja hayali Live aus BerlinCorona: Unvorbereitet ins neue Schuljahr? Und: Kinder in Not - wie Familien unter der Corona-Zeit leiden. Dunja Hayali spricht unter anderen mit Tobias Hans, Ministerpräsident Saarland (CDU), und der Lehrerin Gloria Boateng. Und wie können Frauen und Kinder vor Gewalt geschützt werden? Darüber diskutiert Dunja Hayali mit Familienministerin Franziska Giffey (SPD) und anderen.Zudem im 1:1-Interview: Tim Bendzko. Wie alle Künstlerinnen und Künstler konnte der Sänger in den vergangenen Monaten nicht vor größerem Publikum auftreten. Ende August soll sich das ändern. Bei einem wissenschaftlich begleiteten Konzert von Tim Bendzko in Leipzig mit bis zu 4000 Fans soll erforscht werden, ob und wie trotz Corona Indoor-Großveranstaltungen stattfinden können. Was er sich von seinem Leipziger Auftritt erhofft, was passiert, wenn dieser Versuch missglücken sollte, und wie es ist, vor Menschen zu singen, die in Autos sitzen, darüber spricht er bei "dunja hayali".Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7840/4677648OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell