ZDF-Programmhinweis / Donnerstag, 13. April 2017, 20.15 Uhr / Willkommen bei Carmen Nebel

ZDF-ProgrammhinweisDonnerstag, 13. April 2017, 20:15 UhrWillkommen bei Carmen Nebel Stars, Musik und Überraschungen ausMagdeburgBitte aktualisierten Programmtext beachten!!!Schlagerparty am Gründonnerstag: "Willkommen bei Carmen Nebel"meldet sich mit jeder Menge Stars wie Marianne Rosenberg, ThomasAnders und Beatrice Egli aus Magdeburg.Außerdem begrüßt Carmen Nebel die Kelly Family, Michael Bolton,Vanessa Mai, Stefan Zauner, Mary Roos sowie Nicole, Jürgen Drews undMickie Krause. Thomas Anders plaudert über seine Zeit mit ModernTalking und präsentiert seinen neuen Titel auf Deutsch.Kultig wird es mit dem Comeback der Kelly Family und dem Auftrittvon Beatrice Egli. Mit ihrer eigenen Version von Nenas "99Luftballons" sorgt die Schweizerin für ordentlich Stimmung im Saal.Vanessa Mai stimmt ruhige Töne an und singt ein Duett mit demlangjährigen Frontmann der Münchener Freiheit, Stefan Zauner. Derzweifache Grammy-Award-Gewinner Michael Bolton interpretiert Hits ausFilmklassikern. Weitere Stars und so manche Überraschung warten aufdie Zuschauer in der Osterausgabe von "Willkommen bei Carmen Nebel".