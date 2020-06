ZDF-Programmhinweis / Donnerstag, 11. Juni 2020

Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Donnerstag, 11. Juni 2020, 0.45 hFilmgorillas mit Steven Gätjen, Maria Ehrich, Silke und Daniel Schröckert"My Zoe" von Julie Delpy Steven Gätjen und Maria Ehrich sprechen über den interessanten Genre-Mix aus Melodram und Sci-Fi-Thriller, "My Zoe", der am 11. Juni 2020 seinen DVD- und Blu-Ray-Start hat."Mirage - Gefährliche Lügen" Steven Gätjen und Maria Ehrich reden über die französisch-deutsch-kanadische Koproduktion von Louis Choquette, die das ZDF ab dem 8. Juni 2020 in seinem Programm und in der Mediathek zeigt."Stirb langsam", Teil 1 bis 5 Silke und Daniel Schröckert unterhalten sich über den Action-Klassiker "Stirb langsam" mit Bruce Willis, dessen sechster Teil noch auf sich warten lässt.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4619389OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell