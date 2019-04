ZDF-Programmhinweis / Donnerstag, 11. April 2019

Mainz (ots) -Donnerstag, 11. April 2019, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Melanie Haack (5.30 bis 7.00 Uhr),Harriet von Waldenfels, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)Was bringt der Brexit-Sondergipfel? - Die Ergebnisse aus der NachtVorgeburtliche Bluttests - Die ethische DebatteWo E-Roller schon Verkehrsmittel sind - Erfahrungen aus Paris undWienNachhilfe online - Wie gut sind die Portale im Netz?Mehr Deutschkurse für Zuwanderer? - Die Integrationsminister tagenDonnerstag, 11. April 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerArt Cologne 2019 - Kunst kaufen für EinsteigerParkinson-Krankheit - Neues aus Forschung und TherapieBärlauch-Gnocchi - Ein Rezept von Armin RoßmeierGäste: Kalle Pohl, KomikerAndreas Klinner, ZDF-JournalistDonnerstag, 11. April 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinVerkehrschaos in Koblenz - Drei Rheinbrücken, drei BaustellenExpedition Deutschland: Fellbach - Gute NachbarschaftAuf dem Motorrad um die Welt - 50 Länder in zwei JahrenDonnerstag, 11. April 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldEltern umgebracht und eingemauert - Urteil im Mordprozess wirdgefälltBratwürste mal ganz anders- Unterwegs auf BratwurstmeisterschaftDonnerstag, 11. April 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbMilla Jovovich im Kino - Start "Hellboy - Call of Darkness"David Garrett auf Mallorca - Der Musiker auf seiner LieblingsinselDonnerstag, 11. April 2019, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Wohnungsnot und Wuchermieten - Enteignen aus Notwehr?Gäste:Peter Altmaier, CDU - BundeswirtschaftsministerJanine Wissler, Die Linke - stellvertretende ParteivorsitzendeBoris Palmer, B'90/Grüne - Oberbürgermeister TübingenRouzbeh Taheri - "Deutsche Wohnen und Co. enteignen"Maren Kern - Vorstand Verband BBU e.V.Besitzer von ungenutztem Baugrund enteignen? Oder gleich ganzeWohnungsbaukonzerne? In Berlin könnte ein Volksbegehren genau dasbald von der Politik fordern. Radikale Notwehr gegen Wohnungsmangelund steigende Miete oder Rückfall in den Staatssozialismus?Sozialwohnungen sind Mangelware - auch weil Städte und Kommunenüberall in Deutschland ihr "Tafelsilber" noch bis vor zehn Jahrenverkauften. Ist es jetzt sinnvoll, diese Wohnungen zurückzuholen? Wiehoch sollten die Entschädigungen für die Konzerne ausfallen? Hilftdas gegen Wohnungsnot und zu hohe Mieten? Ist es gar ein gutesGeschäft für den Staat und seine Bürger?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell