ZDF-Programmhinweis / Donnerstag, 10. Oktober 2019

Donnerstag, 10. Oktober 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: Judith Williams, UnternehmerinCannabis und Psyche - Was macht Kiffen mit dem Gehirn?Arthritis - Neues aus Forschung und TherapieKürbis-Gnocchi - Ein Rezept von Armin RoßmeierDonnerstag, 10. Oktober 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinHilfe für Tiere in Not - Hamburger Verein kümmert sichExpedition Deutschland: Uelversheim - Winzer aus LeidenschaftDie Gartenretter (3) - Wie funktioniert ein Schwimmteich?Donnerstag, 10. Oktober 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen Webb Leute heuteKönigstreffen in Amsterdam - Felipe und Willem-Alexander im MuseumKomische Promi-Blicke - Wenn Stars die Kontrolle verlierenFilmpremiere mit Heike Makatsch - "Ich war noch niemals in New York"Donnerstag, 10. Oktober 2019, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema:Gegen Recht und Gesetz - Hat Trump sein Amt missbraucht?Gäste unter anderen:Norbert Röttgen, CDU - Vorsitzender Auswärtiger AusschussSevim Dagdelen, DIE LINKE - Mitglied Auswärtiger AusschussConstanze Stelzenmüller - PolitikwissenschaftlerinGeorge Weinberg - Unternehmer und Trump-UnterstützerElmar Theveßen - Leiter ZDF-Studio WashingtonKönnte der gewählte US-Präsident tatsächlich wegen Amtsmissbrauchsabgesetzt werden? Der Vorwurf: Donald Trump wollte sich aus derUkraine kompromittierendes Material über seinen Rivalen Joe Bidenbeschaffen. Dass die Welt davon weiß, verdankt sie einemWhistleblower im Regierungsapparat. Donald Trump seinerseits twittertimmer zorniger und schafft einen außenpolitischenNebenkriegsschauplatz - im wahrsten Sinn des Wortes. Er ziehtUS-Soldaten aus dem Norden Syriens ab.Ist der Präsident zu allem bereit, wenn es seinem Machterhalt nutzt?Ist er nur durch ein Amtsenthebungsverfahren zu stoppen? Und waswürde das für den "Rest der Welt" bedeuten?