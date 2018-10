ZDF-Programmhinweis / Dienstag, 9. Oktober 2018 / ZDF-Morgenmagazin

Mainz (ots) -Dienstag, 9. Oktober 2018, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr),Kay-Sölve Richter, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)Mitri Sirin auf Bayern-Reise - Welchen Landtag hätten Sie gern?Russische Hackerangriffe - Ende der ZurückhaltungFrankfurt: Deutscher Buchpreis - Vor dem Start der BuchmesseRoboter in der Seniorenbetreuung - Entlastung für Pflegekräfte?Service: Patientenverfügung - Ihre Fragen an die ExpertinRoad to Kona: Alt, aber Ironman - Porträt Günther ScheibehennePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell