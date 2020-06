ZDF-Programmhinweis / Dienstag, 9. Juni 2020

Mainz (ots) -Dienstag, 9. Juni 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine KrügerAusbildung in der Krise - Viele Verträge wurden gekündigt Ausmisten im Frühling - Endlich wieder Platz schaffen Sport im Alltag - Tipps für drinnen und draußenGast: Thomas Anders, SängerDienstag, 9. Juni 2020, 12.10 Uhrdrehscheibe Moderation: Babette von Kienlin"Wanderdate" - Singles treffen Singles Expedition: Fischbeker Heide - Begegnungen im Wald Küchenträume - Arthurs Dry Aged vom GrillDienstag, 9. Juni 2020, 17.45 UhrLeute heute Moderation: Karen WebbJustin Bieber und die Ehe - Junge Liebe in Hollywood Influencer und ihr Einfluss - Kein Ende in SichtPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4617427OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell