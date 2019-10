ZDF-Programmhinweis / Dienstag, 8. Oktober 2019

Mainz (ots) -Dienstag, 8. Oktober 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGäste:Franz Dinda, SchauspielerDavid Höner, Gründer "Cuisine sans frontières"Die perfekte Wanderung - Tipps für Ausrüstung und RoutenplanZahnzusatzversicherung - Welche Leistungen sind enthalten?Trauben in Honig-Gelee - Ein Dessert von Armin RoßmeierDienstag, 8. Oktober 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinUnterwegs mit dem TÜV-Prüfer - Plakette oder Schrottplatz?Expedition Deutschland: Hamburg - Eine starke FrauDie Gartenretter (2) - Fortschritte beim SchwimmteichDienstag, 8. Oktober 2019, 17.45 Uhrhallo deutschlandModeration: Karen WebbBen Becker als Caligula - Rolle im St. Pauli TheaterVictoria Swarowski in Paris - Termine in der Stadt der ModeDienstag, 8. Oktober 2019, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtPuma, der Pannenpanzer - Bedingt einsatzbereitEr soll der leistungsfähigste und modernste Schützenpanzer der Weltsein. Doch die schlechten Nachrichten über den deutschenVorzeigepanzer Puma reißen nicht ab. Die Herstellung dervollständigen Einsatzreife der 350 Panzer vom Typ Puma, die dieBundeswehr insgesamt erhalten soll, verschiebt sich permanent nachhinten.Aber auch die Aufrüstung von 41 Puma-Panzern zur Nutzung bei derNATO-Mission VTJF im Jahr 2023 steht auf dem Spiel - und kommt diedeutschen Steuerzahler teuer zu stehen: allein in diesem Jahr über700 Millionen Euro. Doch noch ist fraglich, ob die Panzer 2023überhaupt bereitstehen werden. Ein großes Problem ist beispielsweisedie Ersatzteilversorgung. Selbst das Bundesverteidigungsministeriumbezweifelt laut einem internen Rüstungsbericht, ob der Puma für dieMission einsatzbereit sein wird, und schätzt die Chancen aufhöchstens 30 Prozent. "Frontal 21" über den Pannenpanzer derBundeswehr.Dieselfahrer gegen VW - Musterklage ohne Wert?Seit dem 30. September wird vor dem Oberlandesgericht BraunschweigRechtsgeschichte geschrieben: Erstmals beschäftigen sich deutscheRichter im Rahmen einer Musterfeststellungsklage mit möglichenSchadensersatzansprüchen gegen den VW-Konzern.In dem Verfahren gegen Volkswagen hoffen rund 400.000 Kläger aufSchadensersatz wegen manipulierter Abgassysteme. Doch den hohenErwartungen zur Verbesserung des Verbraucherschutzes wird dieserhistorische Musterprozess wohl nicht gerecht, kritisierenRechtsexperten gegenüber "Frontal 21".Die Ankündigung der Bundesregierung, dass damit ein effektiver undrascher Rechtsschutz für den Verbraucher geschaffen werde, teile ernicht, sagt Jura-Professor Michael Heese. Das neue Massenverfahrensei zwar geeignet, die Gerichte zu entlasten, zugleich eröffne esVolkswagen aber auch die Möglichkeit, das Verfahren in die Länge zuziehen. Der Zivilrechtsexperte von der Universität Regensburgbezeichnet die Musterfeststellungsklage in Fachpublikationen bereitsals "Rohrkrepierer" und befürchtet: "Je länger VW die berechtigtenKäuferansprüche verweigert, umso mehr schmilzt derSchadensersatzanspruch ab."Diese Auffassung vertritt auch Arndt Eversberg, Rechtsanwalt undVorstand der ROLAND ProzessFinanz: "Wenn ein Urteil erst zehn Jahrenach Kaufdatum des manipulierten Autos fällt, dann verringert sichder Schadensersatz für den geprellten Dieselkunden auf unter 40Prozent des Neuwerts." Nach Berechnungen des KölnerProzessfinanzierers spart Volkswagen mit jedem Tag der Verzögerung1,9 Millionen Euro. Schon heute warnen deshalb Verbraucheranwälte,die von "Frontal 21" befragt wurden: Volkswagen dürfe jetzt nicht fürVerzögerungstaktik belohnt werden.Experten rechnen jedoch damit, dass die Musterfeststellungsklagegegen den VW-Konzern noch bis vor den Bundesgerichtshof gehen wirdund ein Abschluss des Verfahrens durch alle Instanzen nicht vorAblauf des Jahres 2025 zu erwarten ist. "Frontal 21" über einehistorische Musterklage, deren Ende noch völlig offen ist.Mauscheln um die Maut - Scheuer unter DruckPkw-Maut nur für Ausländer! Diese CSU-Wahlkampf-Idee diskriminiertAusländer und verstößt deshalb gegen EU-Recht, urteilte derEuropäische Gerichtshof (EuGH) im Juni 2019. BundesverkehrsministerAndreas Scheuer (CSU) hat hoch gepokert und verloren: Noch vor demEuGH-Urteil hatte er einen Betreibervertrag abgeschlossen. Weil erdiesen sofort gekündigt hat, muss der Steuerzahler nun wohl dieentgangenen Gewinne zahlen - über zwölf Vertragsjahre."Frontal 21" rechnet die vereinbarte Rendite aus: Sagenhafte 23,8Prozent vor Steuern und Zinsen, so viel hat kaum ein Dax-Konzern, unddas beim einzigen finalen Angebot im Ausschreibungsverfahren.Normalerweise würde das sogenannte Preisrecht angewandt, das in derRegel einstellige Gewinnmargen um die fünf Prozent zulässt. Hat sichder Minister über den Tisch ziehen lassen?Vom Arbeiterkind zum Akademiker - Ungleiche BildungschancenMehr als die Hälfte der 20- bis 24-Jährigen in Deutschland hat Abiturund damit eine Hochschulzugangsberechtigung erreicht. In derniedersächsischen Industrieregion Salzgitter ist das anders, dortschafft nur jeder Vierte das Abitur.Noch immer finden Kinder, deren Eltern nicht studiert haben, deutlichseltener den Weg an die Hochschule. Einer, der es trotzdem geschaffthat, ist der 22-jährige Robin. Dass der ehemalige Realschüler ausSalzgitter Abitur gemacht hat, war keineswegs geplant. Seine Elternhätten ihn lieber in einer Ausbildung gesehen. Doch Robin hat sichdurchgesetzt, steht mittlerweile kurz vor seinem Bachelor-Abschlussin Mathematik und Philosophie. Den will er mit 1,0 bestehen.Auf seinem Ausbildungsweg hat Robin eine der größten privatenBildungsinitiativen des Landes unterstützt, der Studienkompass.Bundesweit fördert das Programm aktuell rund 1300 Jugendliche, mehrals 2800 junge Menschen haben es bereits erfolgreich absolviert.Das Netzwerk aus Wirtschaft und Stiftungswesen springt ein, weil derStaat nicht hält, was er verspricht: gleiche Bildungschancen füralle, unabhängig von der Herkunft. Denn in Deutschland entscheidetHerkunft stärker als in vielen anderen europäischen Ländern überBildung und Aufstieg. So gehen von 100 Kindern aus Akademikerfamilien79 an eine Hochschule. Von 100 Kindern, deren Eltern nicht studierthaben, sind es dagegen nur 24. Während zehn Akademikerkinderpromovieren, schafft das nur ein Kind aus einer Arbeiterfamilie."Frontal 21" über das ungleiche Bildungsland, den langen Weg aus derRealschule an die Universität - und wie das Elternhaus denAusbildungsweg in Deutschland beeinflusst.Drohende Altersarmut - Furcht vor Einsamkeit"Wir honorieren Lebensleistung und bekämpfen Altersarmut",versprechen Union und SPD im gemeinsamen Koalitionsvertrag. Wer seinLeben lang gearbeitet hat, soll im Alter mehr haben als Sozialhilfe.Die Realität in Deutschland sieht allerdings anders aus. DennMillionen Rentnern droht der Absturz in die Altersarmut: Während imJahr 2010 noch 12,1 Prozent armutsgefährdet waren, lag dieArmutsrisikoquote Ende 2018 bereits bei 16,1 Prozent. In 20 Jahrensoll sie nach einer aktuellen Studie sogar auf mehr als 20 Prozentansteigen. 