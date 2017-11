ZDF-Programmhinweis / Dienstag, 7. November 2017

Mainz (ots) -Dienstag, 7. November 2017, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Charlotte Potts, Jochen Breyer (5.30 bis 7.00 Uhr),Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)Steuertricks der Reichen - Was tun gegen Steueroasen?Ein Jahr Donald Trump - Bilanz der bisherigen PräsidentschaftDebatte um Sexismus - Wird #MeToo etwas verändern?100 Jahre Oktoberrevolution - Die Bedeutung für die JugendUnmöglich oder machbar? - Ein Leben ohne PlastikNeues Trikot - neuer Kader? - Qual der Wahl für Jogi LöwWettkampf mit Computerspielen - Hype oder Mainstream-Sport?Dienstag, 7. November 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerTierhaltung in der Mietwohnung - Was ist erlaubt? Was geht nicht?Ein Jahr nach der Trump-Wahl - Wie hat er die Welt verändert?Seltener Gen-Defekt - Hilfe beim Farber-SyndromGäste im Studio:Diana Staehly, SchauspielerinLukas Piloty, SchauspielerDienstag, 7. November 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinAufräumen in Berlin - Dauereinsatz nach Sturmtief XavierEin Jahr Donald Trump - Die Stimmung in RamsteinExpedition Deutschland: Kiel - Traumjob am MeerDienstag, 7. November 2017, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Christina v. Ungern-SternbergSondierung für Jamaika-Koalition - Endlich Fortschritte durch dieChefs?US-Präsident Trump besucht Südkorea - Hilfe für einen befreundetenStaat?100 Jahre russische Oktoberrevolution - Historisches Ereignis mitFolgenDer älteste Schwimmlehrer der Welt - Leo zeigt Kindern, wie es gehtDienstag, 7. November 2017, 17.10 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbNeues von Sam Smith - Interview in LondonAnnette Frier bei der Arbeit - Dreharbeiten für "Ella Schön"Stolzer Vater Adam Levine - Neues von "Maroon 5"Dienstag, 7. November 2017, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtMangelnde Lebensmittelkennzeichnung - Der ahnungslose VerbraucherIn Deutschland lässt sie weiter auf sich warten, Frankreich dagegensetzt Maßstäbe und führt eine Lebensmittelampel ein. Unter dem Titel"Nutri-Score" werden in fünf Stufen - von einem grünen "A" bis zueinem roten "E" - verschiedene Produkte bewertet. Damit istFrankreich nach England das zweite Land in Europa, in dem dieKennzeichnung von Lebensmitteln mit Hilfe einer einfachen Farbskalaauf freiwilliger Basis eingeführt wird.Auch bei der Herkunftskennzeichnung ist Frankreich weiter alsDeutschland. Seit diesem Jahr muss dort auch auf verarbeitetenFleisch- und Milchprodukten angegeben werden, woher die Hauptzutatkommt. In Deutschland dagegen gilt weiter: Nur bei unverarbeitetenFleischprodukten muss auf die Herkunft hingewiesen werden. Ist dasStück Fleisch mariniert oder paniert, entfällt diese Pflicht."Frontal 21" über die undurchsichtige Lebensmittelkennzeichnung inDeutschland.Schlechtes Klima - Jamaika und die ErderwärmungBis Mitte November findet in Bonn die 23. Weltklimakonferenz statt,bei der weitere Details über die Umsetzung der Klimaziele von Parisberaten werden. Das Pariser Abkommen von 2015 umfasst einen globalenAktionsplan, der die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Gradbegrenzen soll, um einem gefährlichen Klimawandel entgegenzuwirken.Am Wochenende demonstrierten in Deutschland Tausende Menschen füreinen raschen Kohleausstieg. Denn über 40 Prozent des Stroms werdenhierzulande noch immer mit Hilfe von Braun- und Steinkohle erzeugt.Dabei gilt die Kohleverstromung als mit Abstand klimaschädlichsteForm der Stromgewinnung und als wesentlich mitverantwortlich für einmögliches Verfehlen der deutschen Klimaziele. Trotzdem setztBundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) weiter auf die Energiegewinnungdurch Kohle. Dabei galt die Regierungschefin einst alsKlimakanzlerin. Doch das Image, so Umweltschützer, sei längstüberholt.Und auch bei den Berliner Sondierungen zur Bildung einer Koalitionaus Union, FDP und Bündnis 90/Die Grünen ist die Klimapolitik derzeiteiner der zentralen Streitpunkte. Zwar bekennen sich alle Partnereines möglichen Jamaika-Bündnisses zum Pariser Abkommen, doch dieLiberalen stemmen sich bislang gegen die Forderung der Grünen, denAusstieg aus der klimaschädlichen Verstromung von Kohle inDeutschland einzuleiten."Frontal 21" über den Klimakiller Kohle für die Erderwärmung und dieSondierungsgespräche in Berlin.Das München-Attentat - Amoklauf oder rechter Terror?Was wusste der Waffenhändler Philipp K. von den Anschlagsplänen desAttentäters David Sonboly, der im Juli 2016 am MünchenerOlympia-Einkaufszentrum neun vor allem junge Menschen mitMigrationshintergrund erschossen hat? Diese Frage soll der Prozessgegen den Waffendealer in München klären.Der Angeklagte hat dem 18-jährigen Täter, der aus einer rassistischenund rechtsextremen Motivation gehandelt haben soll, im Darknet dieTatwaffe samt Munition verkauft. Für die Übergabe trafen sich diebeiden zweimal persönlich. Wegen solcher illegalen Waffendeliktemuss sich der Neonazi Philipp K. seit Ende August 2017 vor demMünchner Landgericht verantworten. Darüber hinaus ist er wegenfahrlässiger Tötung angeklagt. Eine Vorsatztat hat dieStaatsanwaltschaft von Anfang an ausgeschlossen.Doch der Anwalt der Nebenklage, Yavuz Narin, der in diesem Prozessmehrere Angehörige von Opfern vertritt, ist überzeugt, dass esbereits jetzt schon genügend Beweise für eine Verurteilung wegenBeihilfe zum Mord gibt: Mehrere Zeugen haben den Angeklagten schwerbelastet. So soll Philipp K. gewusst haben, dass Sonboly in München"Kanaken abknallen" wolle. Darüber hinaus soll der Waffendealer ihmsogar Tipps gegeben haben, wie man mit einer Schusswaffe schnellerdurchziehen könne, so ein Zeuge gegenüber "Frontal 21".Narin und andere Nebenklagevertreter kämpfen für eine umfassendeAufklärung. Sie haben in den vergangenen Monaten mehrfach beantragt,weitere Zeugen zu hören und weitere Beweismittel im Prozesszuzulassen, die belegen könnten, dass Philipp K. von denAnschlagsplänen in München wusste. Doch das Gericht lehnte alleAnträge ab."Frontal 21" geht der Frage nach, ob das München-Attentat derAmoklauf eines psychisch kranken Täters oder ein rechterTerroranschlag war - und was der angeklagte Waffenhändler vor der Tatwusste.Ukraine: Frieden im Krieg - Wie Kiew nach Westen strebtDie russische Aggression in der Ostukraine und Moskaus Annexion derKrim bewirken eine nachhaltige Abkehr der Ukraine von Russland. Einenie für möglich gehaltene Eiszeit prägt inzwischen das Verhältnis derbeiden Länder, die traditionell bis auf das Engste miteinanderverbunden waren, bis in zahlreiche ukrainisch-russische Familienhinein.Vom Schock der militärischen Niederlagen im Donbass-Krieg 2014 hatsich Kiew inzwischen erholt. Wissend, dass man einen Krieg gegenRussland nicht gewinnen kann, reformiert die Ukraine dennoch rasantihre Armee, um wehrhaft zu sein. Kiew will seine Streitkräfte aufNATO-Standard heben und entwickelt unter anderem neue Panzer mitwestlicher Technologie. Außerdem helfen NATO-Instrukteure der Ukrainebei der Ausbildung auf dem Übungsgelände im westukrainischen Jaworiwund am ukrainischen Flottenstützpunkt Odessa. Den ganzen Sommer überliegen in Odessa zwei US-Kriegsschiffe vor Anker - ein politischesSignal an Russland und seine Schwarzmeerflotte im nur 200 Seemeilenentfernten Sewastopol, dass die USA die Ukraine unterstützen und neuerussische Aggressionen nicht mehr dulden werden.Der ungelöste Krieg im Donbass ist in der Ukraine allgegenwärtig,doch nicht mehr auf Platz eins der Nachrichten. Verdrängt wird derKrieg von einer Neuerung, die für die Ukrainer eine Sensationbedeutet: Seit dem 11. Juni können Ukrainer visafrei in die EU reisen- ein alter Traum der Ukrainer wird wahr. Schon entstehen neueFlugverbindungen und lange Schlangen an den Ausgabestellen fürbiometrische Reisepässe. Mit der neuen Reisefreiheit löst die EU einVersprechen ein und privilegiert die Ukraine gegenüber den besetztenGebieten im Donbass und auf der Krim und gegenüber Russland.Die EU hat aber auch Forderungen gegenüber Kiew, zum Beispiel einenkonsequenteren Kampf gegen die Korruption im Land. Denn die lähmt dieWirtschaft und behindert die Entwicklung der Demokratie. Ein neugegründetes sogenanntes "Nationales Antikorruptionsbüro der Ukraine"mit ihrem Chef Artjom Sytnyk macht nun Ernst. Mit seiner 160 Mannstarken Einsatztruppe geht Sytnyk rigoros vor gegen Korruption imStaatsapparat, hat schon zahlreiche bestechliche Richter, Politikerund Steuerfahnder hinter Gitter gebracht. Sytnyk macht sich dadurchmächtige Feinde und lebt gefährlich. Sein Arbeitsplatz in Kiew wirdvon gepanzerten Fahrzeugen und schwerbewaffneten Polizistengeschützt."Frontal 21" sprach mit Ukrainern, die endlich Frieden wollen, ihrLand aufbauen, die neue Reisefreiheit genießen und den Anschluss anden Westen erreichen wollen.