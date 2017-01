ZDF-Programmhinweis / Dienstag, 7. März 2017

Mainz (ots) -Dienstag, 7. März 2017, 23:00 UhrLeschs KosmosMythos Gold - die Angst vor dem CrashGold - selten, unzerstörbar, eine sichere Anlage in unsicherenZeiten. Doch die Vorkommen gehen zur Neige. Harald Lesch zeigt, wieGeologen und Ökonomen sich auf die Krise vorbereiten.Goldgehalt und Ertrag der abgebauten Erze sinken rapide. Dabei werdendie Bedingungen des Abbaus immer extremer. Experten warnen: Der "PeakGold" steht unmittelbar bevor, die Förderung wird stetig aufwändigerund teurer. Geht uns das Gold aus? Kommt der große Crash?Aktuell wird innerhalb von zwei Jahren weltweit mehr Gold gefördertals über tausend Jahre im Mittelalter. Doch selbst gigantischeGoldminen - wie etwa der "Super-Pit" im Süden Australiens - drohen,bald erschöpft zu sein. Weltweit wächst der Druck auf Minenbetreiber,immer extremere Verfahren zu benutzen: In der tiefsten Goldmine derWelt in Südafrika reichen die Schächte schon jetzt bis in fast vierKilometer Tiefe. Täglich fahren über 4000 Arbeiter ein, um beibrütender Hitze 6400 Tonnen Gestein zu fördern. Und das für eineTagesausbeute von nur 45 Kilogramm Gold. Um den Ertrag zumindeststabil zu halten, soll bald über fünf Kilometer tief gegraben werden:der tiefste Punkt der Erde, den je ein Mensch erreicht hat. Wer heuteneue Lagerstätten entdecken will, muss der Frage folgen, wieGoldablagerungen ursprünglich entstanden sind: im All. Längst hat dieNASA den Mond als Abbaugebiet ins Visier genommen. Da klingt dieNachricht, dass Forscher in Australien Bakterien entdeckt haben, dieGold ausscheiden, wie die Erfüllung eines altenAlchimistentraums.Warum steigt der Goldpreis regelmäßig mit demEintreten politischer Krisen? Wie geht ein auf Wachstum und Expansionausgelegtes System mit der Begrenztheit dieses Rohstoffes um? Wasniemand erwartet hat: Die Zeichen mehren sich, dass wir ausgerechnetim digitalen Informationszeitalter immer mehr dem archaischen Zauberdes Goldes verfallen. Viele Experten glauben sogar, dass wir kurz voreinem neuen "Goldrausch" stehen. Harald Lesch auf den Spuren desalten und neuen Mythos Gold.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell