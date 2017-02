ZDF-Programmhinweis / Dienstag, 4. April 2017

Mainz (ots) -Dienstag, 4. April 2017, 23:00 UhrLeschs KosmosMit Vollgas in die Zukunft: Die neue MobilitätStauhölle, Klimachaos und Ressourcenschwund: Unsere Mobilität steuertauf ein Katastrophen-Szenario zu. An technischen Lösungen mangelt esnicht - aber sind sie auch zukunftstauglich?Harald Lesch taucht ein in die Zukunftsvisionen der Forscher. Könnenautonome Autos dabei helfen, unsere Mobilität sicherer zu machen -oder bergen sie eine neue Gefahr? Der erste schwere Unfall einesselbstfahrenden Autos forderte ein Todesopfer.Können autonome Autos ausreichend sicher werden und die Stauhöllebeenden? Und welche Macht haben die Maschinen schon über uns? Diemeisten Menschen sind geneigt, der Technik zu vertrauen - vor allem,wenn es das Leben bequemer macht, etwa beim Navigieren. AmOrientierungssinn lässt sich beobachten, wie die Technik unsbeeinflusst.Früher konnte eine Orientierung im Raum Leben oder Tod bedeuten: dieRückkehr zur Gruppe oder der richtige Weg zur Wasserquelle musstegewährleistet sein. Doch heute finden sich viele ohne "Navi" kaumnoch zurecht. Verändert die Technik unsere eigenen, biologischenFähigkeiten? Wie sind wir überhaupt gerüstet für technische Lösungen,die über das menschliche Vorstellungsvermögen hinausgehen?Eine solche Zukunftsvision ist der Hyperloop: eine ArtHochgeschwindigkeitsschwebebahn, die Menschen und Waren in einervakuumierten Stahlröhre mit 1200 Kilometern pro Stunde durchs Landschießen soll. In Kalifornien testen Forscherteams aus aller Weltihre Prototypen auf erste Tauglichkeit - und stoßen auf ungeahnteProbleme.Wie wir uns in Zukunft fortbewegen werden, was unsere Autos mit demgrößten Vulkanausbruch der Geschichte zu tun haben, und warum wir somanches Verkehrsmittel auf den Prüfstand stellen sollten, erklärtHarald Lesch in seiner neuen Folge von "Leschs Kosmos".Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell