ZDF-Programmhinweis / Dienstag, 31.Januar 2017

Mainz (ots) -Dienstag, 31.Januar 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerMagensäureblocker - Viel verschrieben ... mit Risiken"Mensch Gauck!" - Porträt des Noch-BundespräsidentenBehinderte Eltern - Wenn Kinder zu Pflegern werdenGast: Henning Wehland, MusikerDienstag, 31. Januar 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteHelden des Alltags - Vater und Sohn fangen einen DiebKampf ums Überleben - Deutschlands älteste VideothekExpedition Deutschland: Cloppenburg - Kunstlehrer mit viel PhantasieDienstag, 31. Januar 2017, 17.10 Uhrhallo DeutschlandModeration: Tim NiedernolteModels im Schokoladenkleid - Backstage auf der SchokopartyDienstag, 31. Januar 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbOrnella Muti und Schokolade - Lambertz-Party in KölnKlubbb3 im Schnee - Unterwegs mit den Schlager-JungsAnna Cleveland und das Model-Leben - Porträt der NiederländerinDienstag, 31. Januar 2017 , 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtMissbrauch von Krankenakten - Versicherungskonzerne auf DatenjagdWenn Patienten zum Arzt kommen, müssen sie in der Regel viel von sichpreisgeben. Denn wollen sie eine Entschädigung, weil sie falschbehandelt wurden, entscheidet in vielen Fällen die Versicherung desArztes darüber. Dazu müssen Patienten schon im Vorfeld immer häufigerumfangreiche Entbindungen von der Schweigepflicht unterschreiben undEinblicke in intime Krankenakten gewähren. Verbraucher undDatenschützer schlagen jetzt Alarm: Die Sammelwut der Versicherungenbirgt große Risiken."Frontal 21" hat Patienten getroffen, die um ihr Recht kämpfen undfürchten, dass sie den Versicherungen hilflos ausgeliefert sind undviel mehr preisgeben müssen, als ihnen recht ist.Erdogans langer Arm in Deutschland - Bespitzeln, drohen, verfolgen"Wir werden dich vor deinem Haus begraben", drohten Unbekannte YükselKoc per SMS. Der Bremer steht einem PKK-nahen kurdischen Verein vor.Erst kürzlich wurde ein mutmaßlicher Agent des türkischenGeheimdienstes MIT in Hamburg verhaftet. Er hatte Informationen überKocs Kontaktpersonen und Aufenthaltsorte gesammelt. Auch deutscheAnhänger der islamischen Gülen-Bewegung wie Ercan Karakoyun oderAleviten wie Memet Kilic erhalten regelmäßig Morddrohungen."Wir haben im Moment ein Klima der Angst unter denjenigen, dieErdogan-kritisch sind", sagt Sevim Dagdelen, Bundestagsabgeordneteder Linken. "Mir liegen Berichte vor von vielen Menschen, diebeispielsweise zwei- bis dreimal überlegen, ob sie etwasErdogan-Kritisches veröffentlichen, weil der türkische Geheimdienstauch in Deutschland ein sehr engmaschiges Netz hat." Auch Dagdelenerhält in sozialen Netzwerken Beschimpfungen, bis hin zuMorddrohungen.Türkische Konsulate und Moscheen des staatsnahen Dachverbandes DITIBbespitzeln Mitbürger, die sie als Erdogan-Gegner verdächtigen."Vaterlandsverräter haben keinen Zutritt", stand etwa an derDITIB-Moschee in Schweinfurt. Einige Vorstände von Moscheen meldenden Konsulaten missliebige Personen, die angeblich mit derGülen-Bewegung oder kurdischen Vereinen sympathisieren.Erdogan-Anhänger gründeten kürzlich die Partei "Allianz DeutscherDemokraten" (ADD), die erstmals zur Landtagswahl inNordrhein-Westfalen antreten will. Die ADD kämpft gegen einKopftuchverbot und die angebliche Diffamierung von Muslimen inDeutschland. Ramazan Akbas, stellvertretender Bundesvorsitzender derPro-Erdogan-Partei ADD, postete am Tag des Terroranschlages in Berlinauf Facebook: "Vieles deutet darauf hin, dass der Attentäter derTerrorgruppe Fetö angehört." Gemeint ist mit "Fetö" die islamischeGülen-Bewegung, die der türkische Präsident Erdogan seit demMilitär-Putschversuch im Sommer 2016 als angebliche Terrorgruppeverfolgen lässt. Bei Twitter forderte Akbas Ende August 2016 zudemdie Todesstrafe für türkische Putschisten: "So wie ich denMörder-Putschisten die Todesstrafe wünsche, wünsche ich Mördern einerschwangeren Frau sie auch." Erdogans Anhänger in Deutschland werbenfür die autoritäre Politik des Staatspräsidenten, drohen politischenGegnern und mobilisieren türkischstämmige Deutsche fürGroßdemonstrationen."Frontal 21" über den langen Arm Erdogans in Deutschland und denVersuch seiner Anhänger, die deutsch-türkische Gesellschaft mitPropaganda und Einschüchterungen zu spalten.Der Kandidat der SPD - Herr Schulz und die GerechtigkeitDie SPD ist die älteste parlamentarische Partei Deutschlands - über150 Jahre alt. 120 Jahre davon war sie in der Opposition, nur gut 30Jahre Regierungspartei. Die vergangenen Jahre waren schwierig für dieSozialdemokratische Partei Deutschlands. Seit sie 1998 mit GerhardSchröder erstmals wieder den Kanzler stellte, hat sich der Zuspruchbeim Wähler nahezu halbiert. Als Grund wird stets die Agenda 2010genannt: Mit dem Konzept zur Reform des deutschen Sozialsystems undArbeitsmarktes, das zwischen 2003 und 2005 weitgehend von derdamaligen rot-grünen Bundesregierung umgesetzt wurde, habe die SPDdie soziale Schieflage in Deutschland mitverursacht.Der amtierende Parteichef Sigmar Gabriel zog zuletzt die Notbremseund machte den Weg frei für Martin Schulz. Er wird die SPD alsVorsitzender und Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl 2017 führen.Seine Partei bejubelt ihren neuen Hoffnungsträger, und die aktuellenUmfragewerte der Sozialdemokraten steigen."Frontal 21" über Martin Schulz und die Gerechtigkeit.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell