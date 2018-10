ZDF-Programmhinweis / Dienstag, 2. Oktober 2018

Mainz (ots) -Dienstag, 2. Oktober 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenErgebnisse zur Diesel-Nachrüstung? - Nach dem Treffen der KoalitionPrognosetests bei Brustkrebs - Was bringen die Gentests?Süßkartoffel mit Bolognese-Füllung - Rezept von Chefkoch ArminRoßmeierGäste:Ella Endlich, SängerinAnne Kasprik, SchauspielerinDienstag, 2. Oktober 2018, 12.10 Uhrdrehscheibe deutschlandModeration: Tim NiedernolteZDF in... Mannheim - BUGA 2023 sorgt für UnmutDiesel-Entscheidung - Was bedeutet diese für Autofahrer?Expedition Arnstadt - Leidenschaft für GemüseDienstag, 2. Oktober 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagWinter auf der Alm - Achim Winter als Kuh-HirteDienstag, 2. Oktober 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbNeue Show von Jean Paul Gaultier - Proben im Folie BergèreEhrung für Otto Waalkes - Bundesverdienstkreuz-VerleihungKarl Lagerfeld in Paris - Neue Kollektion von ChanelDienstag, 2. Oktober 2018, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtDiesel und Fahrverbote - Vor die Wand gefahrenMillionen Dieselautofahrer in Deutschland haben ein Problem:Fahrverbote. Zuerst traf es Stuttgart, dann Hamburg und Frankfurt amMain, bald trifft es München und Düsseldorf. Wer sich in gutemGlauben einen Diesel kaufte, der hat heute den Schaden, weilAutobauer schmutzige Diesel verkauften und die Zulassungsbehördedabei zusah.Das Problem ist mittlerweile auch bei Bundeskanzlerin Angela Merkelangekommen: Das Fahrverbot in Frankfurt am Main macht der CDU bei derbevorstehenden Landtagswahl in Hessen, Ende Oktober 2018, zuschaffen. Nach jahrelangem Zögern und Warten will die Kanzlerin nunendlich handeln: Die Bundesregierung will betroffenen Dieselfahrernhelfen. "Frontal 21" über Versäumnisse und scheinbare Lösungen in derDieselkrise.Judenhass im Klassenzimmer - Antisemitismus an SchulenHakenkreuz-Schmierereien im Heft, ein Hitlergruß auf dem Pausenhofund "Jude ins Gas"-Rufe - immer neue antisemitische Vorfälle andeutschen Schulen kommen ans Licht. Meist werden sie erst nach einerlangen Reihe von Demütigungen und Beleidigungen des Opfers bekannt."Antisemitismus hat es in Deutschland immer gegeben, aber jetztäußert er sich unverhohlener, roher", stellt der neueAntisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, fest.Besonders besorgniserregend findet er: Anstatt schnell und konsequentauf judenfeindliches Mobbing zu reagieren, wiegelten Schulleitung undLehrer oftmals ab. Bisher gibt es nur in wenigen Bundesländern eineMeldepflicht für Schulen, in Berlin etwa soll sie im nächstenSchuljahr eingeführt werden.Die Juden als Feindbild gepaart mit Verschwörungstheorien, damitwerde Stimmung gemacht, beobachtet der Psychologe Ahmad Mansour, zumBeispiel im deutschsprachigen Gangsterrap. In den Texten und Videoswürden immer wieder gezielt antisemitische Bilder produziert, um einebestimme Zielgruppe zu erreichen. Doch auch in vermeintlichweltoffenen Schulen werden jüdische Schüler gemobbt, wie sich zuletztin der deutsch-amerikanischen John-F.-Kennedy-Schule in Berlinzeigte. Die Schulen müssten endlich offen damit umgehen, anstatt dasProblem kleinzureden, weil der vermeintlich gute Ruf der Schulegerettet werden soll, fordert deshalb Klein. "Frontal 21" überantisemitisches Mobbing an Schulen und die Opfer, die vergeblich aufUnterstützung hoffen.Amris Opfer und die Kanzlerin - Hilflose WutAngela Merkel trifft sich mit den Überlebenden des Terroranschlagsvom Berliner Weihnachtsmarkt und mit den Angehörigen der Todesopfer.Die Bundeskanzlerin hatte vollständige Aufklärung versprochen.Doch nachdem vor Kurzem bekannt wurde, dass die SicherheitsbehördenInformationen über V-Leute im Umfeld des Attentäters Anis Amrizurückgehalten hatten und die Aufklärung bis heute behindern,beschweren sich die Opferangehörigen: "Für uns ist unerträglich, wiesich die Aufklärung um den Terroranschlag hinzieht", schrieben sie imSeptember 2018 in einem offenen Brief an die Kanzlerin.Albrecht Degenkolb überlebte den Anschlag damals schwer verletzt. Dergelernte Maurer kann seither keine schweren Lasten mehr heben. Dochdas Sozialgericht Berlin verweigert ihm die Anerkennung derSchädigungsfolgen. "Frontal 21" fragt nach, wie es den Terroropfernfast zwei Jahre nach dem Anschlag geht.Betriebsräte bei "Nordsee" - Beförderung statt Mitbestimmung?Matjes, Hering oder Backfisch - damit ist die Fast-Food-Kette"Nordsee" zu einem der größten Systemgastronomie-Betriebe inDeutschland geworden. Hier und in Österreich beschäftigt dasUnternehmen in eigenen Filialen insgesamt 4500 Mitarbeiter.Einen dieser Mitarbeiter, der seit vielen Jahren Filialleiter undBetriebsrat bei "Nordsee" ist, hat "Frontal 21" getroffen. Als dieFischrestaurant-Kette ihn vor wenigen Monaten zum leitendenAngestellten befördern wollte, hätte er sich darüber eigentlichfreuen können. Doch Freude wollte bei ihm nicht aufkommen. Denn, soberichtet er, die Beförderung habe für ihn nur Nachteile: "Ichverliere viele Rechte, mehr Geld gibt's auch nicht."Das Problem: Leitende Angestellte dürfen bei Betriebsratswahlen wederabstimmen noch antreten. Sie müssten zudem ihr Amt in derPersonalvertretung niederlegen. Christoph Schink von der GewerkschaftNahrung, Genuss und Gaststätten sieht in dieser Vorgehensweise einen"billigen Taschenspielertrick", um auf die Betriebsratswahlen im März2018 Einfluss zu nehmen. Denn viele der gut 200 Mitarbeiter, die"Nordsee" befördern wollte, engagieren sich im Betriebsrat.Langjährige Beschäftigte beklagen zudem, das Klima zwischen ihnen undder Unternehmensführung sei rauer geworden, seitdem die Fischbratereimehrheitlich zum Firmenimperium von Milch-Milliardär Theo Müllergehört. "Frontal 21" geht den Vorwürfen nach, "Nordsee" bremse durchBeförderung Betriebsräte aus.