ZDF-Programmhinweis / Dienstag, 2. Juli 2019

Dienstag, 2. Juli 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerNeues bei Midijobs - Was man zu Midijobs wissen mussErste Hilfe am Badesee - Sicher schwimmen und richtig rettenLeckeres Rezept fürs Picknick - Gefüllte HackfleischtaschenGäste: Erkan und Stefan, Comedy-DuoDienstag, 2. Juli 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Sandra Maria GronewaldSicherheit an Badeseen - Tipps und Regeln für HitzetageExpedition: Hamburger Nächte (2) - Deutsch-amerikanische FreundschaftDer Traum vom Auswandern - Deutsche Floristin in Los AngelesDienstag, 2. Juli 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldVon Süddeutschland nach Südafrika - Julia und Felix mischen Müsli amKapDienstag, 2. Juli 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbGuido Maria Kretschmer in Berlin - Neue Show bei der Fashion-WeekMoritz Bleibtreu beim Filmfest - Premiere von "SCHULD" in MünchenHaute Couture von Chanel - Neue Kollektion in Paris