ZDF-Programmhinweis / Dienstag, 2. April 2019

Mainz (ots) -Dienstag, 2. April 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGesunde Ernährung - "Volle Kanne" klärt dringende FragenStreit um Glyphosat - Wie gefährlich ist die Substanz?Trampoline im Garten - Stiftung Warentest hat geprüftGast im Studio:Bas Kast, Autor und WissenschaftsjournalistDienstag, 2. April 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Lissy IshagObdachlose am Flughafen - Streetworkerinnen helfen und beratenCasting der Metzger - Nachwuchs für WM 2020 gesuchtExpedition Deutschland: Tholey - "No risc, no fun"Dienstag, 2. April 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagSanitäter auf dem Volksfest - Unterwegs beim Hamburger DomDienstag, 2. April 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbPromis und ihre kleinen Helfer - Wenn die Stars UnterstützungbrauchenKiefer Sutherland in Frankfurt - Der Live Entertainment AwardPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell