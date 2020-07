ZDF-Programmhinweis / Dienstag, 28. Juli 2020

Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmhinweis beachten!!Dienstag, 28. Juli 2020, 20.15 UhrZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Deichmann-StoryAus einem kleinen Schusterladen machte er die größte Schuh-Handelskette Europas: Heinz-Horst Deichmann. Mit seinem Slogan "Modische Schuhe zu kleinen Preisen" eroberte er den Weltmarkt.Weil er eine Kriegsverletzung überlebte, wollte er Missionsarzt werden. Doch nach dem frühen Tod des Vaters, eines Schusters, wird er im elterlichen Schuhladen gebraucht. Heinz-Horst Deichmann will sein Unternehmen nach christlichen Grundsätzen führen.Schuhe für den kleinen Geldbeutel - mit diesem Credo wächst Heinz-Horst Deichmann auf. Sein Vater, Heinrich Deichmann, betreibt seit 1913 eine kleine Schusterei im Arbeiterviertel Borbeck bei Essen. Als fromme Christen einer evangelischen Freikirche sehen es die Deichmanns als ihre Pflicht, auch ärmeren Kunden zu ordentlichen Schuhen zu verhelfen.Nach dem frühen Tod von Heinrich Deichmann im Jahr 1940 führt Ehefrau Julie das Geschäft allein mit den Töchtern weiter. Nach dem Krieg ermöglicht sie den Neuanfang des Unternehmens, das später ihr Sohn Heinz-Horst in eine neue Dimension führen wird. Der wachsende Erfolg gründet nicht nur auf der Leistung des neuen Firmenchefs: Seine Ehefrau Ruth wirkt tatkräftig im Hintergrund mit und wird Mitinhaberin. So sind es die Frauen der "Deichmänner", die das Unternehmen groß gemacht haben.Dass Deichmann in Billiglohnländern produzieren lässt, führt zu Kritik, zumal die Inhaberfamilie den Anspruch hat, ihre Geschäfte nach christlichen Grundsätzen auszurichten. Auch während der Corona-Pandemie muss sich der Schuh-Gigant an seinen hohen ethischen Maßstäben messen lassen.In der Dokumentation nimmt der Firmenerbe Heinrich Otto Deichmann Stellung zu den Vorwürfen, Immobilienbesitzer mit der Forderung nach Stundung von Mietzahlungen in Bedrängnis gebracht zu haben. Langjährige Weggefährten des legendären Gründers geben mit ihren Interviews seltene Einblicke in die Familien- und Firmengeschichte. Bislang unveröffentlichte Filmaufnahmen aus dem Deichmann-Archiv dokumentieren den Weg einer Essener Schuhmacherfamilie zu einer weltbekannten Industriellen-Dynastie.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7840/4648686OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell