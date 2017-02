ZDF-Programmhinweis / Dienstag, 28. Februar 2017

Mainz (ots) -Dienstag, 28. Februar 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerWarum riechen nasse Hunde streng? - Besserwisser Florian Weiss weißesExotische Chiligarnelen - Rezept von Chefkoch Armin RoßmeierGäste:Hans-Jürgen Bäumler, SchauspielerHorst Janson, SchauspielerChristian Wolff, SchauspielerDienstag, 28. Februar 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinStreit in Überlingen - Abholzung von PlatanenExpedition Deutschland: Rastede - Besuch bei "Willi Guck in die Luft"Einmal um die ganze Welt - Aussteigerin Andrea HilleDienstag, 28. Februar 2017, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldDeutscher Auswanderer trommelt in Rio - Wolfram probt für den großenAuftrittPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell