ZDF-Programmhinweis / Dienstag, 24. Juli 2018

Dienstag, 24. Juli 2018, 21.00 UhrFrontal 21Wenn für Windräder Wald gerodet wird - Grün gegen GrünDie schwarz-grüne Regierung in Hessen will die Energiewendevorantreiben und setzt dabei auf Windenergie. Auf zwei Prozent derLandesfläche sollen Windräder gebaut werden. Ein Großteil diesersogenannten Windvorranggebiete befindet sich auf den Höhenlagen derhessischen Mittelgebirge, zum Beispiel im Reinhardswald oderKaufunger Wald. Das sind geschützte Waldgebiete mit zum Teil 800Jahre alten Baumbeständen.Natur- und Umweltschützer kritisieren dieses Vorgehen. Sie bemängelnzum Beispiel, dass der Schutz heimischer Greifvögel außer Achtgelassen werde. So findet etwa der Rotmilan in den nordhessischenMittelgebirgen eigentlich einen idealen Lebensraum vor. DochWindenergieanlagen sind für ihn oft tödlich. Vogelexpertenbefürchten, dass deutschlandweit jährlich um die 700 Rotmilane vonWindrädern erschlagen werden. Das könne den Gesamtbestand desGreifvogels gefährden, warnen sie. "Frontal 21" zeigt am BeispielHessen, wie Wälder immer mehr zu Industriegebieten werden, negativeAuswirkungen inklusive.Die EU an der Grenze - Aufrüsten, um abzuschottenDie EU-Außengrenzen lückenlos überwachen, illegale Einwanderungverhindern, das fordern in diesen Tagen neben BundesinnenministerHorst Seehofer (CSU) auch viele seiner Parteifreunde in der Union.Doch wie sollen diese Forderungen in der Praxis umgesetzt werden?"Frontal 21" war unterwegs mit der europäischen GrenzschutzagenturFrontex: Vor der griechischen Insel Samos stechen regelmäßig diedeutschen Marineschiffe "Börde" und "Uckermark" in See. DiePatrouillenboote der Bundespolizei überwachen im Auftrag von Frontexdie Meerenge zwischen Griechenland und der Türkei. Doch Schleuser undillegale Einwanderung zu bekämpfen, ist nicht ihre Hauptaufgabe. Fasttäglich retten sie Flüchtlinge aus Seenot. "Das ist unsere Pflicht",sagen die Bundespolizisten, denen viele Männer, Frauen und Kinder ihrLeben verdanken. Eine lückenlose Abschottung der Seegrenze erscheintihnen kaum machbar - und wenn ein Flüchtling in Seenot gerät,berichten die deutschen Beamten, "dann müssen wir ihn retten und anLand bringen, so will es das Gesetz".Was für die Seegrenze schwierig ist, scheint bei den Landgrenzeneinfacher zu sein. Ein Beispiel ist die EU-Außengrenze im Osten,zwischen Polen und der Ukraine, wo "Frontal 21" auf Streife mitukrainischen Grenzpolizisten ging: Rund 500 Beamte sollen die Grenzezum EU-Land Polen überwachen, Tag und Nacht fahren sie Patrouille.Schon seit Jahren werden sie von der Europäischen Union mitÜberwachungstechnik, geländegängigen Fahrzeugen und Logistikunterstützt. Das sei auch notwendig, erklären die Ukrainer, dennimmer mehr illegale Grenzverletzer würden an der EU-Außengrenzefestgenommen. Schon jetzt seien es mehr als im gesamten Vorjahr. Mitden aufgegriffenen Flüchtlingen, die meist aus Nahost, der Türkei unddem Iran kommen, geht die Ukraine konsequent um. Sie bekommen eineGeldstrafe und werden in ihre Heimatländer abgeschoben. "Frontal 21"war an den Außengrenzen unterwegs und zeigt, wie schwierig es ist,diese zu schützen.Anlageskandal P&R - Suche nach verschwundenen ContainernDie Insolvenz der Firma P&R droht zum größten Anlageskandal inDeutschland zu werden. Rund 54.000 Sparer hatten mehr als dreiMilliarden Euro in Schiffscontainer aus Stahl investiert. Vielehofften auf eine sichere Vorsorge fürs Alter.In Zeiten anhaltender Niedrigzinsen der Banken erschien dieGeldanlage sicher und das Geschäftsmodell einleuchtend: P&R verkaufteAnlegern Container und vermietete diese an Leasinggesellschaften undReedereien. Die Einnahmen aus den Mieten wurden an die Sparerausgeschüttet, nach fünf Jahren kaufte P&R die Container zurück.Den Anlegern wurde versprochen, sie seien Eigentümer bestimmter mitNummern versehener Stahlcontainer, die sie im Falle einer Insolvenzder Firma selbst verwerten könnten. Doch wie "Frontal 21" am Beispieleines betroffenen Anlegers zeigt, wurden Eigentumszertifikategefälscht. Container, die dort aufgelistet sind, scheint es nicht zugeben. Außerdem ist bislang unklar, wem die Container im Bestand vonP&R tatsächlich gehören. Denn hinter dem Unternehmen verbirgt sichein intransparentes Firmengeflecht. Fest steht zurzeit nur, dass etwaeine Million Container, die eigentlich den Anlegern gehören sollten,verschwunden sind oder womöglich gar nicht existiert haben.Dass niemand diesen vermeintlichen Betrug vorher bemerkte, sei einVersagen staatlicher Kontrollmechanismen, kritisiert derGrünen-Politiker Gerhard Schick. Dabei hatte die Politik bereits2015, um solche Betrugsfälle zu vermeiden, dasKleinanlegerschutzgesetz geschaffen. Doch offensichtlich hapere esnoch in der Umsetzung, stellt Schick fest. 