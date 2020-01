ZDF-Programmhinweis / Dienstag, 21. Januar 2020

Mainz (ots) -Dienstag, 21. Januar 2020, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenVorsicht, Falschgeld! - Wie man die Blüten erkenntEintopf mit selbst gebackenem Brot - Armin Roßmeier kocht live imStudioObdachlos in Düsseldorf - Rollis Leben soll sich ändernGäste: voXXclub, BandDienstag, 21. Januar 2020, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteWeiterverkaufen statt Wegwerfen - Umdenken beim Paketversand"Helau-Spur" auf Mainzer Brücke - Fast wie ein FastnachtsscherzExpedition Deutschland: Frankfurt - Ein Mann und sein BaumhausDienstag, 21. Januar 2020, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbMode von Chanel - Haute-Couture-Schauen in ParisDie Oscar-Favoriten 2020 - Wer die besten Chancen hatDienstag, 21. Januar 2020, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtVerseuchte Umwelt - Der wahre Preis für Import-GemüseDer Obst- und Gemüsegarten Europas, so nennt sich die südspanischeRegion rund um die Stadt Murcia. Wenn Nordeuropa noch friert,gedeihen dort dank des milden mediterranen Klimas Salate, Früchte undGemüse. Mehr als 600.000 Tonnen davon werden allein nach Deutschlandexportiert. Das hat Folgen: Die riesigen Mengen lassen sich nuranbauen, wenn der Boden kräftig gewässert, gedüngt und gespritztwird. So fließen Nitrate und Pestizide in das Mar Menor, eine riesigeLagune am Rande der Felder und Europas größtes salzhaltigesBinnengewässer.Im vergangenen Oktober starben Fische, Muscheln sowie Krebse. Algenzersetzten sich und sonderten Giftstoffe ab, der See kippte um.Umweltschützer verlangen eine deutliche Einschränkung des Anbaus,bisher vergeblich. Stattdessen entstehen immer neue Felder, oft sogarillegal. "Frontal 21" über das Verlangen nach Import-Gemüse und dieFolgen für die Natur.Gewalt und Elend in Libyen - Das lange Versagen des WestensNach der Libyen-Konferenz in Berlin zeigt sich die internationalePolitik vorsichtig optimistisch, und es bleibt die Hoffnung aufkleine Schritte. Ein neuer politischer Prozess soll in Gang kommen:Die Teilnehmer des Treffens haben zugesagt, das UN-Waffenembargoeinzuhalten. Zudem sollen die Bürgerkriegsparteien nicht mehrmilitärisch unterstützt werden.Auf dem Spiel steht einiges. Die Befürchtung der Europäer: Bricht imKrisenstaat der Stellvertreterkrieg zwischen den ausländischenPlayern aus, allen voran Türkei und Russland, könnte LibyenAusgangspunkt einer neuen Flüchtlingskrise werden. Dabei hat dieEuropäische Union die aktuelle Lage in dem nordafrikanischen Landseit Jahren nicht im Griff. "Frontal 21" über Gewalt, Elend undMenschenrechtsverletzungen in Libyen sowie über das lange Versagendes Westens.75 Jahre nach Auschwitz - Erinnerung und Warnung75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz werden Juden in Deutschlandwieder offen bedroht. Zugleich gibt es immer wenigerHolocaustüberlebende, die vor den Gräueltaten der Nationalsozialistenmahnen können. Sie müssen erleben, wie der Antisemitismus inDeutschland wächst, wie Juden bedroht und angegriffen werden."Frontal 21" zeigt auch, wie junge Juden damit umgehen: Schüler, dieheute im Internat in Israel leben, weil sie in ihrer deutschen Schuleangefeindet wurden, sowie Abiturientinnen, deren Heimat Deutschlandist, aber in deren Familien der Zweifel wächst, ob es hierzulandenoch sicher für Juden ist.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4497408OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell