ZDF-Programmhinweis / Dienstag, 18. Juni 2019

Dienstag, 18. Juni 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenMarkt mit Tiergesundheit boomt - Was brauchen Vierbeiner wirklich?Küchenklassiker: Caesar Salad - Leckeres Rezept von Chefkoch RoßmeierMit YouTube lernen - Nachhilfe aus dem InternetGast im Studio:Donots, Alternative-Rock-BandDienstag, 18. Juni 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinUnterwegs mit der Land-Tierärztin - Beruf aus LeidenschaftExpedition Deutschland: Briesen - Fundgrube SchrauberDie Gartenretter (2) - Wie wird der Gartenteich dicht?Dienstag, 18. Juni 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldInes Garstecki ist Floristin in USA - Deutsche Flower Power in L.A.Dienstag, 18. Juni 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissKönig Willem-Alexander in Ascot - Royaler Besuch beim PferderennenKönigin Máximas schönste Hüte - Die fünf modischsten ModelleStefan Mross auf dem Berg - Ausflug mit Freundin Anna-CarinaDienstag, 18. Juni 2019, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtDumpinglöhne beim Discounter - Billige Preise, schlechte BezahlungDer Wettbewerb der Lebensmittel-Discounter in Deutschland ist mehrals hart: die Preise zu niedrig, das Flächenangebot zu groß und dieLadenöffnungszeiten zu lang. Das Thema Personalkosten steht deshalbin den Billig-Supermärkten ganz oben auf der Agenda."Frontal 21" wurden vertrauliche Personalunterlagen zugespielt. Eshandelt sich dabei offensichtlich um Gehaltslisten von Mitarbeiterneines Lebensmittel-Discounters. Der Verdacht: Hier bekommt nichtjeder Mitarbeiter den Stundenlohn, der ihm laut Tarifvertrag zusteht.Recherchen sowie Gespräche mit Mitarbeitern zeigen: Alle kennen dasProblem und sprechen von System."Frontal 21" über den Trick mit der falschen Gehaltsgruppe undEinsparungen von Personalkosten in Millionenhöhe.Risiko Pilot - Lehren aus Germanwings-KatastropheAm 24. März 2015 zerschellte eine Maschine der FluggesellschaftGermanwings auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf an einem Bergin den französischen Pyrenäen. Alle 150 Insassen an Bord starben.Schnell war klar: Der Co-Pilot Andreas Lubitz saß vor dem Aufprallminutenlang allein im Cockpit, hatte die Tür von innen verriegelt,den Flugkapitän ausgeschlossen.Die französische Untersuchungsbehörde BEA kam zu dem Ergebnis: Derpsychisch kranke Co-Pilot hatte das Flugzeug bewusst und absichtlichzum Absturz gebracht. Laut BEA-Abschlussbericht hatte Lubitzvermutlich eine Psychose, auch wurden in seinem Blut Spuren vonAntidepressiva und Schlafmitteln gefunden.Als ein wesentliches Sicherheitsrisiko hatten die französischenErmittler die ärztliche Schweigepflicht ausgemacht und deshalb klareinternationale Regeln zur Schweigepflicht von Ärzten gefordert - umzu wissen, wann es notwendig ist, die ärztliche Schweigepflicht zubrechen.Den Hinterbliebenen wurde zugleich zugesichert, alles zu tun, damitso etwas nicht wieder geschehen kann. Vier Jahre später fühlen siesich von den zuständigen Behörden und Verantwortlichen im Stichgelassen. Denn bis heute hat sich wenig geändert.Das Ergebnis sei ein Fiasko, kritisiert der Anwalt Professor Ulrichvon Jeinsen, der eine Gruppe von Angehörigen der Opfer desGermanwings-Absturzes vertritt. Klare Regeln gebe es bis heute nicht.Er fordert: "Man muss ein System schaffen, bei dem Arbeitnehmer, dieKrankheiten haben, die für Leib und Leben anderer Leute gefährlichsind, dass deren Krankheiten gemeldet werden dürfen."Auch das Vier-Augen-Prinzip im Cockpit, das der damaligeBundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) nach dem Absturzbefürwortet hatte, ist längst wieder abgeschafft. Piloten müssen sichin Deutschland inzwischen lediglich strengeren Alkohol- undDrogentests unterziehen."Frontal 21" über leere Versprechen, notwendige Kontrollen und dieFolgen für die Flugsicherheit.Weiteres Thema:Staatsfeinde in Uniform - Rechte Umtriebe bei der Polizei