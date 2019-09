ZDF-Programmhinweis / Dienstag, 17. September 2019

Mainz (ots) -Dienstag, 17. September 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerFehlerhafte Medizin-Implantate - Zum Welttag der PatientensicherheitReisetipp Niederlande - Besuch in der Region ZeelandReinhold Messner wird 75 - "Volle Kanne" gratuliertGäste im Studio:Francis Fulton-Smith, SchauspielerClarissa Corrêa da Silva, Moderatorin und RedakteurinDienstag, 17. September 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinÄrger mit Sport- und Spielplatz - Zebrastreifen und Tempo 30 wegExpedition: Fargau-Pratjau - Steinrestauratorin im SchlossDie Trödelprofis (1) - Sammelwahn im Drei-FamilienhausDienstag. 17. September 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Babette von KienlinEinsatz für die Trödelprofis - Ein Stockwerk voller PuppenDienstag, 17. September 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbTermin für König Willem-Alexander - Thronrede am PrinsjesdagDavid Hasselhoff in Berlin - Präsentation des neuen Hörbuchs"Downton Abbey" im Kino - Interviews mit den HauptdarstellernDienstag, 17. September 2019, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtKlimawandel - Die Folgen für Deutschland"Frontal 21" erkundet, welche Umweltbilanz das Land dervermeintlichen Öko-Weltmeister wirklich aufweist. Wie passt derAnspruch, im Klimaschutz vorbildlich zu sein, mit den Passagierzahlender immer größeren Kreuzfahrtschiffe zusammen, auf denen vieleDeutsche gerne Urlaub machen?Eine "Frontal 21"-Autorin untersucht ihren eigenen CO2-Abdruck undgeht der Frage nach, was es hilft, wenn ein EinzelnerKohlendioxid-Emissionen vermeidet. Reicht das, oder müsste diePolitik nicht konsequenter gegensteuern?Doch die Bundesregierung stellt hinter den Kulissen ganz andereWeichen. Mit dem neuen Freihandelsabkommen zwischen der EU und demsüdamerikanischen Staatenbund Mercosur erschließt sich Deutschlandneue Absatzmärkte für Autos und Industriegüter. Im Gegenzug öffnetdie Regierung Fleisch- und Soja-Importen die Pforten - ein Konfliktzwischen wirtschaftlichen Interessen und Klimaschutz. Aber auch dieKonsumenten sind am Interessenkonflikt beteiligt. Denn für unserenHunger auf Fleisch stirbt in Südamerika der Regenwald.Ein weiteres Thema der Sendung: Wer trägt die Kosten für dieenergetische Haussanierung? Dämmung soll sich auch für Mieter lohnen,doch die werden nicht selten über den Tisch gezogen."Frontal 21" fragt in der Klima-Sendung darüber hinaus, wie es weitergeht mit der Energiewende. Bundesweit stockt der Ausbau derWindenergie, auch, weil viele Bürgerinnen und Bürger die Windrädernicht in ihrer Nähe haben wollen und die Genehmigungsverfahren immerkomplizierter werden. Nach der Fotovoltaik sind mittlerweile auch inder Windindustrie Arbeitsplätze in Gefahr.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell