ZDF-Programmhinweis / Dienstag, 11. Dezember 2018

Mainz (ots) -Dienstag, 11. Dezember 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerÄrger mit den Erschließungskosten - Wenn es für die Anwohner teuerwirdSauerbraten und Lebkuchen-Parfait - Roßmeiers Rezeptideen fürWeihnachtenTendinose: Schulterschmerzen - Behandlungsformen beim TennisarmGast im Studio:Heide Keller, SchauspielerinDienstag, 11. Dezember 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteWie geht es weiter nach dem Brexit? - Die Angst der Exil-DeutschenErfurts hässlicher Weihnachtsbaum - Erst Spott, dann Fans für "Rupfi"Expedition Celle - Der Archivar und der NordpolDienstag, 11. Dezember 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldHappy Birthday, Heino! - Der Schlagersänger wird 80Dienstag, 11. Dezember 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbChrisTine Urspruch auf Schlossbesuch - Weihnachtsmarkt in BückeburgInterview mit Richard Gere - Gespräch über NachhaltigkeitDienstag, 11. Dezember 2018, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtWenn Eltern alt werden - Verzweifelte Suche nach guter PflegeEtwa drei Millionen Menschen sind in Deutschland pflegebedürftig.Doch sie brauchen nicht nur Pflege, sondern auch Betreuung im Alltag- wie Hilfe beim Aufstehen und Anziehen oder beim Essen und Trinken.Diese Arbeit übernehmen immer häufiger Frauen aus Osteuropa. Siekommen beispielsweise aus Polen oder Kroatien und übernehmen diesogenannte 24-Stunden-Betreuung. Schätzungen zufolge arbeitenmittlerweile zwischen 100.000 und 400.000 von ihnen in Deutschland.Zahlreiche Agenturen bieten im Internet die Vermittlung solcherBetreuungskräfte an. Doch das oftmals versprocheneRundum-Sorglos-Paket kann für Angehörige juristische Folgen haben,wie ein Beispiel aus Bayern zeigt. In einem Gerichtsprozess wurde einVermittler verurteilt. Die betroffenen Familien mussten daraufhinteilweise mehrere Tausend Euro Sozialabgaben nachzahlen.Aber auch die osteuropäischen Betreuerinnen klagen über Probleme.Immer wieder gibt es Fälle, in denen sie nicht die vereinbarteEntlohnung bekommen. Außerdem ist eine 24-Stunden-Betreuung ausarbeitsrechtlicher Sicht grundsätzlich problematisch, da gesetzlichvorgeschriebene Arbeitszeiten, Pausenbestimmungen und Ruhezeiteneingehalten werden müssen. Viele Betreuerinnen arbeiten deshalb alsSelbstständige."Frontal 21" berichtet über die rechtliche Grauzone dauerhafterBetreuung von Pflegebedürftigen, die bislang kaum politisch reguliertist und in der sich viele Betroffene allein gelassen fühlen.Der saubere Diesel - Wie Nachrüstung doch funktioniertMillionen Diesel-Pkw drohen Fahrverbote in immer mehr deutschenStädten. Davor könnte eine Hardware-Nachrüstung die betroffenen Autosschützen und sie sauber machen. Doch als einziger deutscherAutomobilhersteller sperrt sich BMW dagegen. Die Begründung: EineNachrüstung sei technisch nicht sinnvoll - die Entwicklungszeit würdezu lange dauern. Ist die Hardware-Nachrüstung wirklich so schwierig?"Frontal 21" begleitet ein Experiment mit erstaunlichem Ausgang: DieNachrüstung eines BMW-Diesel mit entsprechender Hardware gelingt invier Wochen - und die Bauteile stammen aus dem Ersatzteilkatalog desAutobauers.Wie die CDU-Chefin in Sachsen ankommt - Hoffnung oder Enttäuschung?Seit 7. Dezember ist Annegret Kramp-Karrenbauer die neueBundesvorsitzende der CDU. Doch beim Parteitag stimmte fast dieHälfte der Delegierten nicht für sie, sondern für ihrenGegenkandidaten Friedrich Merz. "Frontal 21" hat einen dieserDelegierten begleitet: Oliver Wehner. Der 34-Jährige ist seit 2009Landtagsabgeordneter in Sachsen, er ist zwei Mal direkt gewähltworden und will sein Mandat bei der kommenden Wahl im September 2019verteidigen. Doch die CDU in Sachsen steht unter Druck von rechts.Auch deshalb hatte Oliver Wehner auf Friedrich Merz gesetzt, weil ersich mit ihm eine Stärkung des konservativen Profils und eine klareAnsprache gegen die AfD versprochen hat."Frontal 21" über Enttäuschungen, Erwartungen und Hoffnungen in dersächsischen CDU nach dem Bundesparteitag und vor demLandtagswahlkampf.