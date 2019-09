ZDF-Programmhinweis - Aktualisierter Pressetext

Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Pressetext beachten:Donnerstag, 3. Oktober 2019, 19.15 UhrDer Berliner MauerparkFeiern, Flohmarkt, große FreiheitFilm von Stephanie Paersch und Stephan MerseburgerFrüher Todesstreifen, heute Touristenmagnet und heiß umkämpfteFreifläche. Der Mauerpark in Berlin. Für die einen Ort der Freiheitund Kultur. Für die anderen zu voll, zu laut, zu vermüllt.Die ZDF-Autoren Stephan Merseburger und Stephanie Paersch treffenMauerpark-Fans aus aller Welt. Erleben das berühmte Outdoor-Karaoke,ziehen über den Flohmarkt, sprechen mit Straßenmusikern und genervtenAnwohnern."Ich bin eine Rampensau. Und ich weiß, ich bin nicht der Einzige",sagt Joe Hatchiban. Und das zeigt sich jeden Sonntag im Mauerpark.Dann steigt hier eine Karaoke-Party unter freiem Himmel. Hatchiban,gebürtiger Ire, ist der Veranstalter der kostenfreien Party. Jederder Lust hat zu Singen, kann mitmachen. Vier Stunden lang feuern dannBerliner und Touristen die Sänger an. "Der Mauerpark ist nicht wieviele andere Parks", sagt der Wahlberliner. "Die Tatsache, dass esein Niemandsland war, ist noch irgendwie so in der Luft. Es ist dafür alle und gehört keinem."Auf dem Flohmarkt nebenan beginnt der Trubel schon um 6.00 Uhrmorgens. Vier Stunden lang wird aufgebaut. Marktleiter Peter Hartwigist dann im Dauerstress. Mit seiner Hilfe wurde der Flohmarktumgestaltet. Breite Gänge, Asphalt statt Schotterweg, Ordnung stattChaos. Und vor allem mehr Sicherheit. "Das ist 'ne Großveranstaltung,weil wir haben hier über 40 000 Besucher im Schnitt." Je schöner dasWetter, desto voller wird es im Mauerpark. Straßenmusiker, DJs,Trommelgruppen treten dann hier auf.Abdullah Haschemzada und seine Familie dagegen sind genervt von derlauten Musik und den Touristenmassen. Seit 17 Jahren lebt derBauingenieur mit seiner Frau und seinen drei Kindern direkt am Park.Umziehen kommt nicht in Frage. "In der angespannten Wohnsituation inBerlin finden wir als normale Durchschnittsfamilie nicht so einfachbezahlbaren Wohnraum."Jens Lange soll im Mauerpark für Ordnung sorgen. Seit Anfang Juni2019 ist er im Einsatz als Parkdienstleiter: die Parkregelndurchsetzen im Auftrag der Behörden. Jeden Sonntag geht er mit seinemTeam im Mauerpark auf Streife. Veränderung liegt in der Luft imMauerpark.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell