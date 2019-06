ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!!Sonntag, 16. Juni 2019, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum MainzHeute unternimmt der "ZDF-Fernsehgarten" eine Zeitreise in die90er-Jahre und erinnert an das Jahrzehnt von Baggy Pants,Computerspielen, Boygroups und Tamagotchis.Gäste: Right Said Fred, Andru Donalds, Ten Sharp, Dario G, Down Low,Erkan & Stefan, Haya Molcho, Blümchen, Londonbeat, Blümchen, 2Unlimited, Culture Beat, Flying Steps und andere.Sonntag, 30. Juni 11.55 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum MainzDer Schrebergarten ist Kult! Und feiert derzeit ein großes Comeback.Der "ZDF-Fernsehgarten" zeigt Tipps und Tricks für den Sommer in dereigenen grünen Oase.Gäste: Aura Dione, Loona, Eloy de Jong, Oonagh, Marina Marx, LocoEscrito, Luca Hänni, Robert Redweik, Christin Stark, Marquess feat.Raykuba und viele mehr.Auch gibt es Infos zur Blütenküche, zum Solarlampen-Eigenbau und rundum Bienen und Insekten. Außerdem gibt es einen skurrilen Rekord.Sonntag, 7. Juli 2019, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum MainzWer sich traut, einen neuen Weltrekord aufzustellen oder aber einenbestehenden zu brechen, ist heute im "ZDF-Fernsehgarten" willkommen.Gäste: Beatrice Egli, Linda Hesse & Maximilian Arland, Reen, KEiiNO,Peter Pux, André Stade, Annett Louisan und andere.Von kleinen und kniffligen Aufgaben bis zu großen und mächtigenHerausforderungen - es ist von allem etwas dabei. Mitfiebern undDaumen drücken ist angesagt! Auch im Musik- und Servicebereich istder "ZDF-Fernsehgarten" rekordverdächtig.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell