ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Samstag, 8. Juni 2019, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichUngewöhnliche JobsWas haben ein Neurochirurg und ein Sicherheitsmann gemeinsam? Beidesitzen im Rollstuhl und machen einen guten Job. "Menschen - dasMagazin" stellt die beiden in ihrem Berufsalltag vor. Mike Ruppertarbeitet für einen Sicherheitsdienst. Er ist seit seiner GeburtTetraspastiker. Prof. Dr. Thomas Kapapa benutzt bei seinerkomplizierten Arbeit am OP-Tisch einen Spezial-Rollstuhl. Auch er istseit seiner Geburt inkomplett querschnittsgelähmt.Menschen mit Behinderung werden gerne unterschätzt: Mike Ruppert undProf. Thomas Kapapa zeigen, dass sie auch in Jobs bestehen, von denenviele gedacht haben, sie könnten nur von Menschen ohne Behinderungausgeübt werden.Samstag, 8. Juni 2019, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Ralph SchumacherNachhaltige Ferien - Urlaub machen und dabei Gutes tunWaldbrände in Brandenburg - Feuer weiten sich ausBademeister gesucht - Vielen Schwimmbädern droht die SchließungSpurensuche im Fall Lübcke - Welche Rolle spielt der Hass im Netz?Bremer basteln an Koalition - Rot-Grün-Rot oder doch Jamaika?Spieleparadies Ravensburg - Reise ins südliche OberschwabenSonntag, 9. Juni 2019, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhFrauen am Ende ihrer himmlischen GeduldGenug ist genug - sagen immer mehr Frauen in der katholischen Kirche.Sie sind unzufrieden, wie die Bischöfe zentrale Probleme wieMissbrauch, Zölibat oder Frauenrechte angehen. Katholikinnen ausMünster rufen sogar zum siebentägigen Kirchenstreik auf, um gegen dieAusgrenzung zu protestieren. Warum kann die Benachteiligung vonFrauen in der katholischen Kirche bis heute existieren, und wasunternehmen Frauen und auch Männer dagegen?Sonntag, 9. Juni 2019, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und GästeIn der heutigen Ausgabe schwelgt der "ZDF-Fernsehgarten" inErinnerungen und lässt in einer großen Party die 70er- und 80er-Jahrewieder aufleben. Gäste: John Lees' Barclay James Harvest, Phil Bates& Band perform the music of ELO, Paso Doble, Milli Vanilli, diedamals ihre großen Erfolge feiern konnten, UKW, The Sweet, Boney M.feat. Liz Mitchell, Tony Hadley (Ex-Spandau-Ballet-Sänger) undandere.Außerdem spannt die Sendung einen Bogen von der Schlaghose überSchulterpolster bis hin zu Neonfarben. Und welche erstaunlichen Dingeauf Rollerskates möglich sind, zeigt Artist Mirko Hanßen inPerfektion.Montag, 10. Juni 2019, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und GästeAm Pfingstmontag wird auf dem großen "Fernsehgarten"-Flohmarkt wiedergestöbert und gehandelt. Hans Sigl und Andrea Kiewel durchforstengemeinsam den Trödelmarkt nach Schätzen. Gäste: Sofa 27, Alinea,Benne, Sotiria, Norman Langen, Alexander Eder, Andy Grammer, Netta,Vanessa Mai, die beiden "Bares für Rares"-Experten Sven Deutschmanekund Fabian Kahl sowie die Konditorin Cynthia Barcomi.