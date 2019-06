ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 6. Juni 2019, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr);Harriet von Waldenfels, Mitri Sirin (7.00 bis 9.0 Uhr)Gesetzespaket Migration - Was bringt das Koalitionsprojekt?Gast: Hubertus Heil, SPD, BundesarbeitsministerD-Day in der Normandie - 75 Jahre nach der Alliierten-LandungUrteil im Prozess Niels Högel - Massenmord an PatientenPlastikatlas - Daten und Fakten zum Thema PlastikGast: Barbara Unmüßig, Vorstand Heinrich-Böll-StiftungRendezvous im Garten - Sabine Platz unterwegsDonnerstag, 6. Juni 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: Detlef Soost, Tänzer und ChoreografAbzocke beim Online-Shopping - Vorsicht vor Fake-Shops im InternetLeckere Mangocreme mit Erdbeeren - Rezept von Chefkoch Armin RoßmeierTraining für erblindende Menschen - Unabhängig und selbstständigbleibenDonnerstag, 6. Juni 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinWird Containern in Hamburg legal? - Gegen LebensmittelverschwendungExpedition Deutschland: Rostock - Heimat an der OstseeküsteDorfkinder: Anna - Zuhause im AllgäuDonnerstag, 6. Juni 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagVor dem Start der Frauenfußball-WM - Der ultimative Fan-CheckDonnerstag, 6. Juni 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissInterview mit Sarah Ferguson - Dreharbeiten für ZDF-DokuKronprinzessin Victoria feiert - Nationalfeiertag in SchwedenRenée Zellweger ist zurück - Hauptrolle in neuer SerieDonnerstag, 6. Juni 2019, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: GroKo in der Sackgasse - Letzte Ausfahrt Neuwahl?Gäste:Markus Söder, CSU, Parteivorsitzender, MP BayernMalu Dreyer, SPD, Komm. Parteivorsitzende, MP RLPAnnalena Baerbock, B'90/Grüne, ParteivorsitzendePhilipp Amthor, CDU, BundestagsabgeordneterKatharina Nocun, Bürgerrechts- und NetzaktivistinHajo Schumacher, Journalist, AutorVom Wähler abgestraft, von der Jugend verhöhnt, regieren SPD und CDUweiter - egal wie, einfach nur weiter: bis die Landtagswahlen imHerbst überstanden sind. Bis die SPD einen neuen Chef gefunden hat.Bis die CDU weiß, wann und ob sie mit Annegret Kramp-Karrenbauer insRennen um die Kanzlerschaft gehen soll.Oder bis einer von beiden eine günstige Gelegenheit findet zumAufhören? Wie geht es weiter ohne Neuwahlen? Und wie ginge es weitermit Neuwahlen?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell