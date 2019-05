ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Samstag, 1. Juni 2019, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichLeben im eigenen HeimWer will schon sein ganzes Leben lang bei seinen Eltern wohnen?Irgendwann werden alle Kinder flügge. Auch Kinder mit Behinderungwollen dann auf eigenen Beinen stehen. Die Eltern von Pia sind einenungewöhnlichen Weg gegangen. Sie haben kurzerhand ihr Haus zurVerfügung gestellt. Ihre Tochter und vier weitere junge Menschen mitBehinderung wohnen dort nun in einer Haus-Wohngemeinschaft.Eine weitere Lösung ist das Wohnprojekt "Connewitz". Im gleichnamigenVorort von Leipzig entstand ein wohngenossenschaftliches Projekt, indem der Nachwuchs endlich auf eigenen Beinen stehen kann und dieEltern ihre Kinder in guten Händen wissen.Samstag, 1. Juni 2019, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Yve FehringDie Liebe zur Biene - Imkern: Trend-Hobby der DeutschenWo die AfD die Kommunalwahlen gewann - Wahlsieger im OstenAufruf zum Kippa-Tragen - Zeichen setzen gegen AntisemitismusHammer der Woche - Fahrradweg endet an BahnstreckeDeutschlandreise zur Kleinseenplatte - Wälder, Wiesen und viel WasserSonntag, 2. Juni 2019, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhSpielst du schon oder lebst du nur?Auf der ganzen Welt und in jeder Kultur wird gespielt. Kinder lernenüber die Freude am Spielen, auch in Erwachsenen lebt der Spieltriebfort. "sonntags" geht der Frage nach, warum wir spielen. WennTierjunge raufen, eignen sie sich Überlebenstechniken an. So war esauch bei uns in der Steinzeit. Es gibt Parallelen, kleine Kinderspielen ähnlich. Es beginnt im Sandkasten, ganz einfach, wird aberimmer komplexer. Das Spiel befördert unser soziales Miteinander.Spielen ist der Lebensinhalt von Familie Brand. Inka und Markuserfinden Spiele, und ihre Kinder sind von klein auf involviert. Warumspielen die Brands so gerne? "sonntags" porträtiert eineaußergewöhnliche Familie.Die Journalistin Annette Lönne begibt sich für "sonntags" aufSpurensuche und geht der Frage nach, welche Funktion das Spielen fürunser Menschsein und unsere Gesellschaft hat.Pfarrer Thomas Ebinger feiert zusammen mit Jugendlichen in seinerGemeinde Minecraft-Gottesdienste. Computerspiel und Messe - wie passtdas zusammen?Zu Gast im Studio ist Claudia Neumann vom Deutschen Kinderhilfswerk.Im Gespräch geht es um die Bedeutung von Bewegung und Raum, um dieZeit zum Spielen und das Mitspracherecht von Kindern bei derGestaltung von Spielräumen in Städten.Sonntag, 2. Juni 2019, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und GästeAndrea Kiewel und Joachim Llambi führen ihre Promiteams mit Ehrgeiz,aber auch guter Laune durch den großen Mann-Frau-Battle. Gäste:Alvaro Soler, Maite Kelly, Stefan Zauner & Petra Manuela, JulianReim, Ann Doka & Brooks West, Nie und Nimmer, Pietro Lombardi, TheTemptations, Dich & Mich, LePrince & Rebecca, Justin Jesso undandere.Für den kulinarischen und trickreichen Service sorgen JeanetteMarquis und Florian Weiss.Sonntag, 2. Juni 2019, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Norbert KönigFußball-Story: Erfolgreiche Söhne - Jonathan Klinsmann und PascalKöpkeFußball: Champions League - Nachbericht zum FinaleRudern: EM in Luzern - Aktuelle ZusammenfassungDoping in Kenia - Aktuelle ReportagePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell