ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!!!Sonntag, 2. Juni 2019, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum MainzAndrea Kiewel und Joachim Llambi führen ihre Promiteams mit Ehrgeiz,aber auch guter Laune durch den großen Mann-Frau-Battle.Gäste: Alvaro Soler, Maite Kelly, Stefan Zauner & Petra Manuela,Julian Reim, Ann Doka & Brooks West, Nie und Nimmer, Pietro Lombardi,The Temptations, Dich & Mich, LePrince & Rebecca, Justin Jesso undandere.Für den kulinarischen und trickreichen Service sorgen JeanetteMarquis und Florian Weiss.Sonntag, 9. Juni 2019, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum MainzIn der heutigen Ausgabe schwelgt der "ZDF-Fernsehgarten" inErinnerungen und lässt in einer großen Party die 70er- und 80er-Jahrewieder aufleben.Gäste: John Lees' Barclay James Harvest, Phil Bates & Band performthe music of ELO, Paso Doble, Milli Vanilli, die damals ihre großenErfolge feiern konnten, UKW, The Sweet, Boney M. feat. Liz Mitchell,Tony Hadley (Ex-Spandau-Ballet-Sänger) und andere.Außerdem spannt die Sendung einen Bogen von der Schlaghose überSchulterpolster bis hin zu Neonfarben. Und welche erstaunlichen Dingeauf Rollerskates möglich sind, zeigt Artist Mirko Hanßen inPerfektion.Montag, 10. Juni 2019, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum MainzAm Pfingstmontag wird auf dem großen "Fernsehgarten"-Flohmarkt wiedergestöbert und gehandelt. Hans Sigl und Andrea Kiewel durchforstengemeinsam den Trödelmarkt nach Schätzen.Gäste: Sofa 27, Alinea, Benne, Sotiria, Norman Langen, AlexanderEder, Andy Grammer, Netta, die beiden "Bares für Rares"-Experten SvenDeutschmanek und Fabian Kahl sowie die Konditorin Cynthia Barcomi.