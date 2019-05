ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Freitag, 24. Mai 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: Felix Klieser, HornistErasmus-Austausch jetzt für alle - Azubis im AuslandNachhaltiges Einweggeschirr - Alternativen zu PlastikSpargel mit verlorenem Ei - Ein Rezept von Armin RoßmeierFreitag, 24. Mai 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Sandra Maria GronewaldKleintierpraxis Ravensburg - Vierbeiner beim ArztExpedition Deutschland: Könnern - Von Indien bis Sachsen-AnhaltEuropawahl 2019 - Ein Italiener kommt in Hamburg anFreitag, 24. Mai 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldKneippkur, Schlösser, Vogel Strauß - Unterwegs auf dem EuroparadwegFreitag, 24. Mai 2019, 17.40 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissamfAR-Gala in Cannes - Prominent besetzte Charity-GalaNeues Album von Sting - Interview mit dem MusikerBar Refaeli in Berlin- Cocktail-Party mit dem ModelFreitag, 24. Mai 2019, 23.00 UhraspekteModeration: Katty Salié und Jo SchückZu Gast im Studio: Doron Rabinovici, Österreichischer SchriftstellerLewis Capaldi live auf der Bühne, "Someone you loved""Rocketman" Elton John im Kino - Das Leben des SuperstarsIan McEwans Roman über KI - "Maschinen wie ich"Pekinger Frühling '89 - Chinas Kampf um die FreiheitDie Kunst und das Strache-Video - Eine szenische LesungPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell