ZDF-Programmhinweis

Samstag, 25. Mai 2019, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichIch will wählenMargarete Kornhoff darf endlich wählen und hofft, ihre Stimme bereitsbei der Europawahl abgeben zu können. Bisher durfte sie nicht wählen,weil sie dauerhaft voll betreut wird.Marian Holland begrüßt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts,wonach nun auch Menschen unter Vollbetreuung wählen dürfen. Er istReferent von Wahlworkshops zur Europawahl in leichter Sprache underklärt als "Peer" Menschen mit Behinderung die anstehende Wahl.Das Verfassungsgericht kippte den Wahlrechtsausschluss von Menschenmit Behinderung mit einem bestellten Betreuer sowie von Straftätern,die wegen Schuldunfähigkeit in einem psychiatrischen Krankenhausuntergebracht sind. Der Bundestag beschloss daraufhin die Einführungeines inklusiven Wahlrechts, an dessen Umsetzung gerade gearbeitetwird.Samstag, 25. Mai 2019, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Yve FehringGaffer am Straßenrand - Länder fordern höhere StrafenStimmungstest in Grenzstadt Görlitz - AfD-Kandidat will OB werdenEndspurt in Bremen - Spannung vor der BürgerschaftswahlHammer der Woche - Ärger um hohe AbwassergebührenSonntag, 26. Mai 2019, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhDu bist nicht alleinImmer mehr Menschen fühlen sich einsam. Doch niemand gibt es gern zu.Welche Wege führen aus der Einsamkeit, und wie kann man mitniedrigschwelligen Angeboten helfen? Die Diskrepanz zwischen denBeziehungen, die man hat, und denen, die man sich wünscht, tut weh.Einsamkeit macht auch krank - das ist wissenschaftlich belegt: Esbringt ein größeres Sterberisiko mit sich als 15 Zigaretten am Tag,Fettleibigkeit oder Bluthochdruck.Sonntag, 26. Mai 2019, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und GästeDie "ZDF-Hitparade" wird 50, und der "Fernsehgarten" feiert mit! Am26. Mai erinnert Andrea Kiewel zusammen mit vielen Hitparaden-Starsund ihren Kultschlagern an die legendäre Musikshow.Gäste: Mary Roos, Katja Ebstein, Jürgen Drews, Geier Sturzflug, TinaYork, Bata Illic, Ireen Sheer, Michael Holm, Christian Anders,Markus, Dschinghis Khan und natürlich Nicole, die mit 17Nummer-eins-Platzierungen zur Königin der "ZDF-Hitparade" wurde.