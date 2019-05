ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Dienstag, 14. Mai 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGäste: Alexa Feser, SängerinRiem Hussein, FußballschiedsrichterinBaufinanzierung - Wie finde ich einen günstigen Kredit?Hildegard von Bingen - Alte Weisheit neu interpretiertAlles über Erdbeeren - Armin Roßmeier kocht live im StudioDienstag, 14. Mai 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinFehlplanung Beethovenhalle Bonn - Kosten steigen, EröffnungverschobenEuropa unter Tage - Kumpel HorstExpedition Riedstadt - Manni vom ErdbeerstandDienstag, 14. Mai 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagHat Ehemann zweifache Mutter getötet? - ProzessauftaktDienstag, 14. Mai 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbCate Blanchett wird 50 - Die Schauspielerin feiert GeburtstagHorst Janson spielt Theater - Mit Christian Wolff auf der BühneModels jenseits der 40 - Konkurrenz für die jungen MädchenDienstag, 14. Mai 2019, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtDas Geschäft mit der Schönheit - Unter die Haut gespritztSchönheitsideale werden über Social-Media-Plattformen wie Instagramkrankhaft übersteigert. Die Zahl der minimalinvasiven Eingriffe wieHyaluron- und Botox-Unterspritzungen steigt stetig, die Patienten undPatientinnen werden immer jünger. Das Geschäft mit der eigenenUnsicherheit floriert. Doch nicht nur Schönheitschirurgen, sondernauch die Berufsgruppen der Heilpraktiker und Kosmetikerinnenverdienen fleißig mit. Das ist nicht nur moralisch, sondern auchjuristisch fragwürdig."Frontal 21" über das gefährliche Geschäft mit der Schönheit.Todesrisiko Masern - Streit um ImpfpflichtEigentlich sollten die Masern längst ausgerottet sein. EinenImpfstoff gegen die hochansteckende und gefährliche Krankheit gibt esschon lange. Trotzdem hat sich laut der WeltgesundheitsorganisationWHO die Zahl der Infektionen europaweit verdreifacht, im Vergleichzum Vorjahr. Auch in Deutschland gibt es immer neue Masernausbrüche.Jetzt hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) einenGesetzesentwurf zur Impfpflicht gegen Masern vorgelegt, um Kita- undSchulkinder zu schützen.Strikte Impfgegner werden sich davon kaum überzeugen lassen,befürchten Experten. Die Psychologin Professor Cornelia Betsch vonder Universität Erfurt, die sich seit vielen Jahren mit denVerschwörungstheorien und auch Ängsten von Impfgegnern befasst,plädiert für mehr Aufklärung statt Zwang. Denn die größte Impflückebesteht bei jungen Erwachsenen, die mit dem geplantenMasernschutzgesetz kaum zu erreichen sein werden. Wie lässt sich eineImpfpflicht überhaupt durchsetzen, und was sind die Folgen?"Frontal 21" über den umstrittenen Gesetzesentwurf und möglicheRisiken.Wie teuer wird die CO2-Steuer? - Tanken, heizen, fliegenDeutschland streitet über die Einführung einer CO2-Steuer. Um dieZiele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, muss der Ausstoß vonTreibhausgassen drastisch gesenkt werden - nur wie?Weniger Kohlendioxid, das bedeutet weniger fossile Brennstoffe.Deshalb plädieren Umweltminister von Bund und Ländern sowie Expertendafür, künftig Benzin, Heizöl und Kohle zu besteuern. Dadurch sollumweltschädliches CO2 teurer werden, um so den Verbraucheinzuschränken. Die Einnahmen würden dann den Bürgern zurückgegebenwerden, um die Steuer sozial ausgewogen zu gestalten. Trotzdemfürchten mehrere Unionspolitiker Widerstand gegen die Pläne, auchwollen sie Wähler nicht verschrecken. Schafft Deutschland es jedochnicht, den CO2-Ausstoß drastisch zu senken, drohen schon baldStrafzahlungen in Milliardenhöhe."Frontal 21" über die Fragen, ob Deutschland eine CO2-Steuer braucht,um beim Klimaschutz Fortschritte zu erzielen, und wer das am Endezahlen soll.Die neuen "Gastarbeiter" aus Italien - Europa vor der WahlBereits in den 1950er-Jahren kamen sie nach Deutschland -Zehntausende italienische Arbeitskräfte, die als "Gastarbeiter" vonder Bundesrepublik angeworben wurden. Meist waren es Männer, häufigaus dem Süden Italiens, die wegen hoher Arbeitslosigkeit und Armut inder Region dem eigenen Land den Rücken kehrten. Viele von ihnenwollten nur ein paar Jahre bleiben, Geld verdienen und dann in ihreHeimat zurückkehren.Seit dem Ausbruch der internationalen Wirtschafts- und Finanzkrise imJahre 2008 suchen viele junge Italiener und Italienerinnen ihr Glücknun wieder in Deutschland. Doch anders als damals sind viele besservorbereitet, sprechen Deutsch und haben eine akademische Ausbildung.In der Bundesrepublik werden sie Arbeit und vielleicht sogar eineneue Heimat finden."Frontal 21" über italienische Auswanderer, die Neapel und Palermoverlassen, um bei uns ein neues Leben zu beginnen.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell