ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 9. Mai 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Wolfgang Fierek, SchauspielerNeue Finanzdienstleistungen - Worauf man bei FinTechs achten sollteAusflugstipp Travemünde - Kultur und Entspannung an der OstseeLeckere Frühlingsküche - Armins Kohlrabi-Bärlauch-SuppeDonnerstag, 9. Mai 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinKandidatenmangel bei OB-Wahlen - Zu wenige Bewerber inRheinland-PfalzExpedition Gotha - Alte Freundschaft rostet nichtKüchenträume: Rhabarber-Tarte - Rezept zum MuttertagDonnerstag, 9. Mai 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldDie Suche nach der verlorenen Socke - Sie ist weg!Donnerstag, 9. Mai 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbPrinz Harry in Den Haag - Botschafter für die Invictus GamesGepflegte Promis in Düsseldorf - Verleihung des "GQ Care Awards"Charles und Camilla in München - Das royale Paar auf DeutschlandreiseDonnerstag, 9. Mai 2019, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Zukunft ohne Gerechtigkeit - Wofür hat die Regierung nochGeld?Gäste:Olaf Scholz, SPD, BundesfinanzministerRalph Brinkhaus, CDU, Vorsitzender der CDU/CSU-FraktionKatja Kipping, Die Linke, ParteivorsitzendeLinda Teuteberg, FDP, GeneralsekretärinDagmar Rosenfeld, "Die Welt"-ChefredakteurinMarkus Feldenkirchen, Politischer Autor "Der Spiegel"Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell