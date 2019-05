ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Dienstag, 7. Mai 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGäste: Ilka Bessin, KomikerinProf. Dr. Achim Gruber, TierpathologeAlternativen zum Nagellack - Wie gut sind Folien, Pulver und Co.?Mit dem Mietmobil in den Urlaub - Wohnmobil und Auto online anmietenLeckere Frikadellen vom Flusswels - Rezept von Chefkoch ArminRoßmeierDienstag, 7. Mai 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinZDF in Wilhelmshaven - Feuerwehr fehlen EinsatzkräfteBlumenversender im Test - Darauf sollten Sie achtenExpedition Deutschland: Sulzbach - Neues Zuhause SaarlandDienstag, 7. Mai 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldVierfachmord in Gunzenhausen - Vater steht vor GerichtDienstag, 7. Mai 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbMet-Gala in New York - Anna Wintour lädt zur Mode-PartyPrinz Charles und Camilla in Berlin - Royaler DeutschlandbesuchPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell