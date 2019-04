ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Mittwoch, 1. Mai 2019, 17.15 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldNeues Alkoholverbot auf Mallorca gilt - Schinkenstraße trockengelegtMittwoch, 1. Mai 2019, 22.00 Uhrdunja hayaliLive aus BerlinHelfer in Not und DNA-TestIn der heutigen Ausgabe geht es bei "dunja hayali" um die Themen:Angriffe gegen Helfer und DNA-Tests.Für einige ein Kindheitstraum: der Job bei der Feuerwehr oder derPolizei. Doch der Arbeitsalltag der Helfer hat wenig Romantisches.Seit Jahren steigt die Zahl der Angriffe auf Polizei undRettungsdienste, Schaulustige behindern die Einsätze. Woher kommtdiese Respektlosigkeit und oft auch Brutalität? Dunja Hayali hateinen Tag auf der Feuerwache am Hamburger Hauptbahnhof verbracht undmehrere Einsätze miterlebt.Außerdem bei "dunja hayali": Würden Sie gerne wissen, wie groß dieWahrscheinlichkeit ist, dass Sie eine schwere Krankheit bekommen?Dunja Hayali wollte es für sich herausfinden und hat einen DNA-Testmachen lassen. Was spricht für, was gegen solche Tests? Dunja Hayalitrifft auch Anne Müller, deren Mutter an Brustkrebs gestorben ist.Nach einem vorsorglichen DNA-Test entscheidet sich die 43-Jährige füreinen radikalen Schritt: die Amputation ihrer Brüste.Dunja Hayali begrüßt im Studio unter anderen die HumangenetikerinSaskia Biskup, den Medizinethiker Giovanni Maio und Anne Müller, diesich nach einem DNA-Test ihre Brüste hat amputieren lassen, sowieJanina Dressler, die Anti-Gewaltbeauftragte der Berliner Feuerwehr.Die nächste Ausgabe von "dunja hayali" ist am Mittwoch, 10. Juli2019, um 22.45 Uhr im ZDF zu sehen.Donnerstag, 2. Mai 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Katharina Schüttler, SchauspielerinAnspruch auf eine Haushaltshilfe? - Wer zahlt, wenn Hilfe benötigtwird?Alternativen zum Plastik-Trinkhalm - Gute Ideen für eine sauberereUmweltLeckeres Ragout vom Bruchspargel - Rezept von Chefkoch Armin RoßmeierDonnerstag, 2. Mai 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinAlpakas sollen weg aus Wohngebiet - Publikumsmagnet droht AusNeue Führerscheinfragen - Hätten Sie es gewusst?Expedition Unterwellenborn - Ein Leben für TassenDonnerstag, 2. Mai 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldBlond nachgefragt in der Badeanstalt - Constanze eröffnet dieFreibadsaisonDonnerstag, 2. Mai 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissAxel Milberg als Autor - Neuer Roman "Düsternbrook"Peter Weck in seiner Heimat Wien - Schauspieler zeigt LieblingsplätzePromis und Haarverlängerungen - Probleme mit den ExtensionsPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell