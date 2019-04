ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Dienstag, 30. April 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Carsten RügerGast: Sebastian Pufpaff, KabarettistDie Folgen des Schütteltraumas - Tag der gewaltfreien ErziehungUnterwegs mit dem Krankenhaus-Zug - Dr. Specht in SüdafrikaLeckere Rhabarber-Rezepte - Chefkoch Roßmeier live im StudioDienstag, 30. April 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinBerchtesgaden gegen Zweitwohnungen - Viele Wohnungen stehen langeleerDie fünf häufigsten Grill-Fehler - Das sollten man beachtenDrei Generationen Schausteller - Familie mit historischemFahrgeschäftDienstag, 30. April 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldProzess gegen grausame Eltern - Sohn mit Messer attackiertDienstag, 30. April 2019, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtWie Bundeswehrberater abkassieren - Verfeuerte MillionenDie Bundeswehr ist in einem teilweise desaströsen Zustand. Dasattestierte der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels in seinemdiesjährigen Bericht. Die Personalsituation sei weiterhin angespannt,die materielle Lage nach wie vor mangelhaft. Dabei steigt derVerteidigungshaushalt von Jahr zu Jahr.Trotzdem sollen nach den Plänen der BundesverteidigungsministerinUrsula von der Leyen (CDU) die Panzerwerkstätten derHeeresinstandsetzungslogistik, kurz HIL, aus Gründen derWirtschaftlichkeit privatisiert werden. In den HIL-Werken in SanktWendel (Saarland), Doberlug-Kirchhain (Brandenburg) und Darmstadt(Hessen) werden Panzer und andere Militärfahrzeuge gewartet undrepariert. Um die Privatisierung umzusetzen, wurden eigens privateBerater engagiert. Eingeplante Kosten für die Verträge: 42 MillionenEuro.Auch deshalb ist das Privatisierungsvorhaben zum politischenZankapfel innerhalb der Großen Koalition geworden. "Die SPD hat klargemacht, dass die Privatisierung ein Fehler wäre und wir keinemPrivatisierungsmodell zustimmen können. Ich sehe für dieses Projektkeine Mehrheit im Bundestag, so einfach." Auch dieOppositionsparteien im Bundestag lehnen eine Privatisierung ab. DieGrünen etwa ärgern vor allem die hohen Beraterhonorare. Trotzdemlässt das Bundesverteidigungsministerium die Beraterfirmen weiter anden Übernahmeplänen arbeiten. "Frontal 21" über einPrivatisierungsprojekt, das politisch eigentlich gescheitert ist, denSteuerzahler aber weiter Millionen kostet.Die Angst vor IS-Rückkehrern - Zurück aus dem TerrorDie Gebiete der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in Syrien seienzurückerobert, verkündete US-Präsident Donald Trump vor einigenWochen. Ehemalige IS-Kämpfer wurden in Militärgefängnisseninhaftiert, Frauen und Kinder in Lager der von Kurden angeführtenSyrischen Demokratischen Kräfte (SDF) gebracht. Unter ihnen befindensich auch Deutsche, die sich dem IS angeschlossen hatten. Doch wasaus ihnen wird, ist ungewiss.Für die Angehörigen in Deutschland ist das eine Zerreißprobe. Siedemonstrieren in Berlin vor dem Auswärtigen Amt, fordern dieRückführung zumindest der minderjährigen Kinder. Auch Joachim Gerhardaus Kassel sucht Unterstützung. Vor wenigen Wochen bekam er einenAnruf: Einer seiner Söhne sei in der Nähe der syrischen StadtQamischli. Gerhard will ihn treffen und erfahren, warum sich seinSohn der Terrormiliz angeschlossen hat, was er getan hat und ob erbereut. "Frontal 21" begleitet den Vater auf der Reise nach Syrien.Es ist eine Reise voller Angst - auch davor, was aus dem eigenen Sohngeworden ist.Steuerhinterziehen leicht gemacht - Wenn der Staat wegschautDurch Steuer-CDs und Selbstanzeigen sind in den vergangenen Jahrenüber sieben Milliarden Euro in die deutsche Staatskasse geflossen.Die wohl bekannteste Steuerfahnderin Deutschlands ist die ehemaligeStaatsanwältin Margrit Lichtinghagen. Die Bochumer Anklägerin und ihrTeam kauften von Bankmitarbeitern CDs mit den Kontodaten reicherDeutscher, die ihr Vermögen in der Schweiz versteckt hatten, undüberführten erfolgreich Tausende Täter. So verhaftete sie im Februar2008 auch den damaligen Post-Chef Klaus Zumwinkel.Erstmals spricht die frühere Staatsanwältin mit dem SchwerpunktWirtschaftskriminalität vor der Kamera über ihre Arbeit. "Allein dieDurchsuchungsmaßnahmen haben natürlich viele Bürger aufgeschreckt,die sich überlegt haben: Machen wir eine Selbstanzeige oder nicht?",sagt Lichtinghagen, die heute als Richterin arbeitet. "Wir habenkonsequent durchsucht. Wir haben diese Verfahren in Bochum gehaltenund haben sie in sehr kurzer Zeit auch abarbeiten können, weil wirein sehr gutes Team an der Seite hatten."Im Kampf gegen Steuersünder hat allein Nordrhein-Westfalen mit bisherelf Datenträgern bundesweit die meisten Daten angekauft. Doch nachdemCDU und FDP im Mai 2017 die Landtagswahlen gewonnen hatten, wurdeauch keine Steuer-CD mehr erworben und kein Täter mehr anhand neuerBankdaten überführt. Auch die Zahl der Selbstanzeigen vonSteuerhinterziehern sank dramatisch. Die erfahrenen Steuerfahnderverließen Anfang 2018 frustriert die Behörde.Den jetzt fehlenden Fahndungsdruck, der in der Vergangenheit zuZehntausenden von Selbstanzeigen führte, kritisiert der frühereFinanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD), der in seiner Amtszeitzwischen 2010 und 2017 die Steuerfahnder unterstützte. "Wenn diesesRisiko nicht mehr so hoch eingeschätzt wird, dann fühlt man sichwieder sicher", sagt Walter-Borjans. Man habe nicht mehr diesenGegner, und entsprechend ließen dann die Initiativen zurSelbstanzeige nach.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell