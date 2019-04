ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 18. April 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Eva MühlenbäumerGast: Chiara Schoras, SchauspielerinWo scheint an Ostern die Sonne? - Sommerliche Feiertage?Frühling auf dem Balkon - Elmar Mai gibt Tipps zu BalkonkästenWahnsinn oder Wellness? - Hinter den Kulissen der Therme ErdingDonnerstag, 18. April 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinIllegale Handys im Gefängnis - Hunde erschnüffeln PlatinenExpedition Deutschland: Wegeleben - Zufriedenheit auf dem LandKüchenträume - Yvonnes Zitronen-Himbeer-CupcakesDonnerstag, 18. April 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissDie Queen verteilt Münzen - Tradition am GründonnerstagMichaela May freut sich auf Ostern - Mit der Schauspielerin inMünchenProminente Outfits der Woche - Die Ahas und die NajasPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell