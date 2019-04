ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Dienstag, 16. April 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Eva MühlenbäumerGäste: Max Giesinger, SängerTankred Stöbe, RettungsmedizinerWahlrecht für Behinderte - Das BVerfG hat entschiedenKunst-Zwillinge - Irina und Marina malen gemeinsamSpargel-Saison 2019 - Armin Roßmeier präsentiert RezepteDienstag, 16. April 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinSaatkrähen in Bad Krozingen - Plagegeister oder wertvolle Tiere?Expedition Deutschland: Tetenbüll - Boßeln im FrühlingKüchenträume - Oliviers Rosen-Apfel-TartelettesDienstag, 16. April 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagEinsatz in der Unfallchirurgie - Knochenbrüche und Knie-OPsDienstag, 16. April 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissEin Tag mit Emilia Schüle - Fotoshooting und PodiumsdiskussionElyas M'Barek in "Der Fall Collini" - Interview mit demHauptdarstellerDienstag, 16. April 2019, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtWenn Mieter aus ihrer Wohnung müssen- Trickserei mit EigenbedarfWo der Wohnraum knapp ist und die Mieten teuer sind, nehmen Fälle vonEigenbedarfskündigungen durch Vermieter immer weiter zu. Mittlerweileist Eigenbedarf sogar Kündigungsgrund Nummer eins in Deutschland.Rund 80.000 Mietern wird jährlich gekündigt, weil der VermieterEigenbedarf anmeldet, schätzt der Deutsche Mieterbund.Doch immer häufiger sei der Eigenbedarf dabei nur vorgetäuscht. DieWohnung werde dann beispielsweise als Ferienwohnung angeboten oderteurer weitervermietet, anstatt von den Eigentümern selbst genutzt zuwerden. Allerdings zögen nur wenige Mieter gegen ihren früherenVermieter vor Gericht: "Wir gehen davon aus, gestützt auf Zahlen desStatistischen Bundesamtes und unserer Rechtsschutzversicherung, dasses im Jahr etwa 14.000 Prozesse rund um das Thema'Eigenbedarfskündigung' gibt", so Ulrich Ropertz vom DeutschenMieterbund."Frontal 21" über die drastische Zunahme von Kündigungen wegenEigenbedarf und verzweifelte Mieter, denen häufig ein jahrelangerRechtsstreit mit ungewissem Ausgang bevorsteht.Leben mit Trisomie - Diskussion um Bluttest für SchwangereDie Debatte um Trisomie-Bluttests als Kassenleistung spaltet Politikund Gesellschaft. Seit 2012 können Schwangere in Deutschland durcheine Blutuntersuchung feststellen lassen, ob ihr ungeborenes Kindeine Trisomie wie das Down-Syndrom hat. Diese Tests sind eineAlternative zur risikoreicheren Fruchtwasseruntersuchung, die seit1975 Standard ist und von der Kasse bezahlt wird.Allein im vergangenen Jahr 2018 haben sich in Deutschland mehr als100.000 Frauen für einen solchen vorgeburtlichen genetischen Bluttestentschieden. Noch muss er von den werdenden Eltern aus eigener Taschebezahlt werden, doch nun wird darüber diskutiert, ob die gesetzlichenKrankenkassen diese Form der Frühdiagnose übernehmen sollen.Die Befürworter sehen darin einen medizinischen Fortschritt. DieGegner fürchten, dass künftig immer mehr Kinder mit Gendefektenabgetrieben werden. Doch widersprechen solche Tests nicht auch demBegriff von Inklusion, der eine gesellschaftliche Teilhabe vonMenschen mit Behinderung fordert? "Frontal 21" hat Menschengetroffen, die mit dem Down-Syndrom leben - und mit deren Familiengesprochen.Steuerhinterziehung leicht gemacht - Wenn der Staat wegschautDurch Steuer-CDs und Selbstanzeigen sind in den vergangenen Jahrenüber sieben Milliarden Euro in die deutsche Staatskasse geflossen.Die wohl bekannteste Steuerfahnderin Deutschlands ist die ehemaligeStaatsanwältin Margrit Lichtinghagen. Die Bochumer Anklägerin und ihrTeam kauften von Bankmitarbeitern CDs mit den Kontodaten reicherDeutscher, die ihr Vermögen in der Schweiz versteckt hatten, undüberführten erfolgreich Tausende Täter. So verhaftete sie im Februar2008 auch den damaligen Post-Chef Klaus Zumwinkel.Erstmals spricht die frühere Staatsanwältin mit dem SchwerpunktWirtschaftskriminalität vor der Kamera über ihre Arbeit. "Allein dieDurchsuchungsmaßnahmen haben natürlich viele Bürger aufgeschreckt,die sich überlegt haben, machen wir eine Selbstanzeige oder nicht",sagt Lichtinghagen, die heute als Richterin arbeitet. "Wir habenkonsequent durchsucht. Wir haben diese Verfahren in Bochum gehaltenund haben sie in sehr kurzer Zeit auch abarbeiten können, weil wirein sehr gutes Team an der Seite hatten."Im Kampf gegen Steuersünder hat allein Nordrhein-Westfalen mit bisherelf Datenträgern bundesweit die meisten Daten angekauft. Doch nachdemCDU und FDP im Mai 2017 die Landtagswahlen gewonnen hatten, wurdeauch keine Steuer-CD mehr erworben und kein Täter mehr anhand neuerBankdaten überführt. Auch die Zahl der Selbstanzeigen vonSteuerhinterziehern sank dramatisch. Die erfahrenen Steuerfahnderverließen Anfang 2018 frustriert die Behörde.Den jetzt fehlenden Fahndungsdruck, der in der Vergangenheit zuZehntausenden von Selbstanzeigen führte, kritisiert der frühereFinanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD), der in seiner Amtszeitzwischen 2010 und 2017 die Steuerfahnder unterstützte. "Wenn diesesRisiko nicht mehr so hoch eingeschätzt wird, dann fühlt man sichwieder sicher", sagt Walter-Borjans. Man habe nicht mehr diesen Gegner, und entsprechend ließen dann die Initiativen zur Selbstanzeige nach.