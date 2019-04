ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Dienstag, 9. April 2019, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Melanie Haack (5.30 bis 7.00 Uhr),Harriet von Waldenfels, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)Israel vor der Wahl - Zum Thema: Alexander Graf LambsdorffEU-China-Gipfel - Gelingt die Kooperation?Windkraftflaute - Verfehlt Deutschland die Klimaziele?Prozess gegen IS-Heimkehrerin - Ließ sie ein Mädchen verdursten?Theresa May trifft Angela Merkel - Das Brexit-Treffen im KanzleramtSiri Hustvedt stellt neuen Roman vor - Ein Treffen in HamburgDienstag, 9. April 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGäste: Devid Striesow, SchauspielerTilman Döbler, KinderdarstellerFlugchaos zur Urlaubszeit - Was sind meine Rechte als Passagier?Eier zu Ostern - Alles über Qualität und ZubereitungSpargelcremesuppe - Ein Rezept von Armin RoßmeierDienstag, 9. April 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinOstereierfarben - Im Test: teuer gegen billigExpedition Deutschland: Hamburg - Frühjahrsputz im WohnmobilEin Tag als... - Verkäuferin im BüdchenDienstag, 9. April 2019, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtEnteignung für bezahlbare Mieten - Notwehr oder Sozialismus?Gerade in Großstädten wie Berlin wird Wohnen immer häufiger zu einemLuxusgut, denn die Mieten steigen und steigen. Dort zu wohnen ist fürviele zu einer unzumutbaren finanziellen Belastung geworden. Darannicht ganz unschuldig ist die Politik: Jahrelang wurden vielerortsSozialwohnungen verkauft. Jetzt gingen deutschlandweit Zehntausendeauf die Straße, protestierten gegen hohe Mieten und fordertenEnteignungen. In Berlin fiel zugleich der Startschuss für eineUnterschriftensammlung, mit der das Volksbegehren "Deutsche Wohnenund Co. enteignen" auf den Weg gebracht werden soll.Die Karl-Marx-Allee, ehemals Stalinallee, im Osten Berlins war dasgroße Prestigeobjekt der DDR-Regierung nach dem Zweiten Weltkrieg -ein Prachtboulevard mit luxuriösem Wohnraum im sogenanntensowjetischen Zuckerbäckerstil, der in den 1950er-Jahren errichtetworden war.Heute ziehen dort "Stalins Erben" in den Klassenkampf: VierWohnblöcke mit rund 700 Wohnungen wollte der ImmobilienkonzernDeutsche Wohnen hier kaufen. Doch dagegen gingen die Bewohner auf dieBarrikaden, weil sie stark steigende Mieten fürchteten. Denn dasbörsennotierte Unternehmen, das nach eigenen Angaben 167.000 Wohn-und Gewerbeeinheiten besitzt, davon 70 Prozent Immobilien in Berlin,hat als Vermieter einen zweifelhaften Ruf.Hilfe für die Bewohner der Karl-Marx-Allee kam von der Politik: DieMieter sollen mit finanzieller Unterstützung des Senats von ihremVorkaufsrecht Gebrauch machen und selbst Eigentümer werden oderalternativ die Wohnung umgehend in einem sogenannten gestrecktenErwerb an die kommunale Wohnungsbaugesellschaft weiterverkaufen.Mittlerweile geht es in Berlin jedoch um mehr als die Deutsche Wohnenund Wohnblöcke in der Karl-Marx-Allee: Mit dem Volksbegehren wollendie Initiatoren Wohnungskonzerne enteignen, die mehr als 3000Wohnungen in der deutschen Hauptstadt besitzen. Eine interneKostenschätzung des Senats zeigt, die Enteignungen könnten für dasLand Berlin Entschädigungszahlungen von bis zu 36 Milliarden Eurobedeuten. "Frontal 21" über die Enteignungsdebatte für bezahlbareMieten in Großstädten.Wie der Kreml die AfD lenken wollte - Der Fall FrohnmaierDie Versuche russischer Einflussnahme auf deutsche Politiker,insbesondere die der AfD, reichen weiter als bisher bekannt. Nachgemeinsamen Recherchen von "Spiegel", ZDF, der britischen BBC und deritalienischen Tageszeitung "La Repubblica" kursierte in derPräsidialverwaltung von Wladimir Putin vor der Bundestagswahl 2017ein Strategiepapier über Aktivitäten, mit denen die EU-Staatendestabilisiert und Propaganda für russische Positionen verbreitetwerden sollte.Konkret wurden hochrangigen russischen Staatsbeamten Pläne für die"Organisation von Demonstrationen, Kundgebungen und anderenProtestaktionen in EU-Ländern" und ein "wirksames Voranbringen vonResolutionen in den nationalen Parlamenten der Mitgliedsstaaten derEuropäischen Union" vorgelegt, die sich gegen "antirussischeSanktionen" richten. Ziel sei "die Anerkennung der Krim als Teil derRussischen Föderation". Auch die international umstrittenenWahlbeobachtermissionen und Medienkampagnen zählten zu denVorschlägen. Ziel war demnach die Förderung russischer Interessen unddie "Diskreditierung" von Moskaus Kritikern.Das Papier wurde in einer E-Mail am 3. April 2017 an einen hohenBeamten in der russischen Präsidialadministration geschickt. Als einkonkretes Projekt wird die geplante "Unterstützung" derBundestagskandidatur des AfD-Politikers Markus Frohnmaier genannt,der schon damals mit russlandfreundlichen Positionen auffiel.Frohnmaiers Erfolgsaussichten bei der Bundestagswahl schätzten dieRussen als "hoch" ein und kamen zu dem Schluss: "Er wird ein unterabsoluter Kontrolle stehender Abgeordneter im Bundestag sein."Ein ehemaliger hochrangiger Nachrichtendienstmitarbeiter bewertetegegenüber "Spiegel" und ZDF Art und Aufbau des Strategiepapiers alsplausibel, er habe ähnliche Papiere gesehen. Es passe in RusslandsStrategie, die EU durch Schwächung zu spalten. Die Recherchenbasieren auf Material, die das Dossier Center in London zur Verfügunggestellt hat. Die Organisation wird vom russischen Geschäftsmann undKreml-Kritiker Michail Chodorkowski finanziert.In dem Strategiepapier wird auch ein "genaues Wahlkampfprogramm" für"Ende nächster Woche" angekündigt. Tatsächlich wurde wenige Tage nachdem Versand des Strategiepapiers ein eineinhalbseitiger Entwurf füreinen "Aktionsplan" im Wahlkampf Frohnmaiers erstellt. Das Schreiben,das "Spiegel", ZDF und BBC vorliegt, wurde von der BBC aus einer vomDossier Center unabhängigen Quelle erlangt. In dem Schreiben sindzwei Großveranstaltungen für Frohnmaiers Wahlkampf angekündigt, vondenen eine tatsächlich stattfand. Außerdem wird um "materielle undmediale Unterstützung" gebeten. Im Gegenzug stellt das Papier inAussicht, Frohnmaier werde im Wahlkampf die guten Beziehungen zurRussischen Föderation betonen.Der AfD-Politiker teilt über seinen Anwalt mit, er könne mit diesemDokument "nichts anfangen" und wisse nicht, wer der Verfasser sei.Auch das Strategiepapier sei ihm nicht bekannt. Er habe nie"Unterstützung finanzieller oder medialer Art in Kreisen derrussischen Politik, Wirtschaft oder Zivil erbeten". Von russischerSeite sei ihm nie Unterstützung dieser Art gewährt worden.Markus Frohnmaier war von Mai 2015 bis Februar 2018 Vorsitzender der"Jungen Alternative", der AfD-Jugendorganisation. Vor seinem Einzugin den Bundestag 2017 war er Pressesprecher der heutigenAfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel.Deutsch-französische Freundschaft- Europa vor der WahlVon der Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich ist viel dieRede. Immer wieder zeigen Kameras vertraute Bilder von Angela Merkelund Emmanuel Macron. Doch in der realen Politik zeigt sich diedeutsche Bundeskanzlerin spröde gegenüber dem hartnäckigen Werben desfranzösischen Präsidenten, gemeinsam mehr Europa zu schaffen.Dabei gibt es sie: die deutsch-französischen Beziehungen - ganzpraktisch gelebt wie bei Familie Schmeing-Grognet. Sie stammt aus demRuhrgebiet, er kommt aus Paris. Dagmar unterrichtet alsDeutschlehrerin, ihr Ehemann Eric war bei der Gewerkschaft undarbeitet heute als Unternehmer. Seit rund 30 Jahren lebt das Ehepaarvor den Toren von Paris. Ihre vier Kinder sind zweisprachig großgeworden, in der deutschen und der französischen Kultur zu Hause.Der Anfang zwischen den beiden war nicht leicht. Erics Eltern sahendie Verbindung mit gemischten Gefühlen. Immerhin waren Vater undGroßvater in der Résistance, der französischen Widerstandsbewegunggegen den Nationalsozialismus während des Zweiten Weltkrieges.Ausgerechnet unter diesen Vorzeichen heiratet Eric eine "Boche", wieDeutsche damals von einigen Franzosen abwertend bezeichnet wurden.Doch die Kriegserinnerung verblasst, spielt heute kaum noch eineRolle in der französischen Gesellschaft.Eine Chance für beide Seiten: Unermüdlich wirbt die Deutschlehrerinfür ein tieferes Verständnis der französischen Schüler fürDeutschland, der deutschen Schüler für Frankreich, indem sie etwaKlassenreisen, gegenseitige Besuche, Freundschaften organisiert.Sorgen bereitet der deutsch-französischen Familie allerdings derüberall aufkeimende Nationalismus - sie sehen sich als Europäer."Frontal 21" über eine deutsch-französische Freundschaft und dieBegeisterung für Europa.