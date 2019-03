ZDF-Programmhinweis

Finanztrends Video zu



Mainz (ots) -Donnerstag, 28. März 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Jeanette Hain, SchauspielerinWo kommt unser Schnitzel her? - Blick auf die FleischindustrieMaßnahmen gegen hängende Augenlider - Welche Behandlungen gibt es?Leckere marinierte Lachspralinen - Ein Rezept von Chefkoch RoßmeierDonnerstag, 28. März 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Sandra Maria GronewaldUnterwegs mit dem Rohrreiniger - Harter Job zu jeder TageszeitDer Reptilienfan - Ein Zuhause für exotische TiereExpedition Deutschland: Berlin - Ein Taxifahrer mit hartem SchicksalDonnerstag, 28. März 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldUnschuldig hinter Gittern - Neue Indizien im Fall Ursula HerrmannDonnerstag, 28. März 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissJupiter-Preisverleihung in Berlin - Publikumsfilmpreis der "Cinema"GOLDENE KAMERA für Vanessa Redgrave - Preis für "LebenswerkInternational"Zu Besuch bei Suzi Quatro - Die Musikerin geht wieder auf TourDonnerstag, 28. März 2019, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Jugend demonstriert - Politik ignoriert?Gäste:Peter Altmaier, CDU, BundeswirtschaftsministerCarla Reemtsma, "Fridays for Future"Eckart von Hirschhausen, Arzt, "Scientists for Future"Felix von der Laden (alias Dner), YouTube-BloggerStefan Aust, Herausgeber Tageszeitung "Die Welt"Sie streiken, sie demonstrieren - für freies Internet oderKlimaschutz. Weltweit sind Schüler und Jugendliche auf den Straßen.Mittendrin die 16-jährige Schülerin Greta Thunberg aus Schweden. Siewird am Freitag auch in Berlin mitdemonstrieren. "Ihr habtverschlafen - wir sind der Wecker", rufen die Jugendlichen.Aber hört die Politik ihnen zu? Sind die Schülerproteste nur einvorübergehender Modetrend? Oder erleben wir eine echte Politisierungder Jugend? Wird der Protest wachrütteln und neues politischesHandeln hervorbringen, oder bleibt doch alles beim Alten?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell