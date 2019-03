ZDF-Programmhinweis

Finanztrends Video zu



Mainz (ots) -Dienstag, 26. März 2019, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr),Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)Aufgeladen: Debatte ums Urheberrecht - Europaparlament vor AbstimmungBundesliga: Wer zahlt die Polizei? - Verhandlung im Streit umRisikospieleChina: Schwieriger Geschäftspartner - Macron und Merkel treffen XiJinpingJemen: Vier Jahre Krieg - Reportage: Das Leid der KinderService: So blüht Ihr Rosengarten - Sabine Platz - live aus derGärtnereiDienstag, 26. März 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Purple Schulz, MusikerSmarte Lautsprecher - Helfer im Alltag oder Datenrisiko?Kaiserschnitt - Pro und Kontra der geplanten GeburtHimbeertörtchen - Ein Rezept von Alexandra WendeDienstag, 26. März 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinGrundstücksenteignung? - Streit um Bauplätze in TübingenExpedition Deutschland: Bad Ems - WaldspaziergängerNeuanfang im Leben - Vom Kriminellen zum SchriftstellerDienstag, 26. März 2019, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldDie stärkste Frau Deutschlands - Sandra Bradley stemmt bis zu 140KiloDienstag, 26. März 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbSmudo schwerelos - Parabelflug mit den "Fanta Vier"Mario Adorf zieht Bilanz - Mit Bühnenshow "Zugabe" auf TourneeMit Anna Schudt in Düsseldorf - Nominiert für die "GOLDENE KAMERA"Dienstag, 26. März 2019, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtTödlicher Softwarefehler bei Boeing - Piloten im BlindflugInnerhalb weniger Monate stürzen zwei Verkehrsflugzeuge des TypsBoeing 737 Max 8 ab. Insgesamt 346 Menschen sterben. Der Vorwurf anden Hersteller: Die Piloten waren in einer kritischen Situationüberfordert, weil sie nicht ausreichend mit Neuerungen in derSoftware vertraut waren. Der Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardtvermutet als eine der möglichen Ursachen Zeitdruck beimZulassungsverfahren, um das modernisierte Modell schnell auf denMarkt bringen zu können. Da habe jemand bei der FlugaufsichtsbehördeFAA nicht aufgepasst und bei Boeing nicht richtig hingeschaut, umwirklich zu erkennen, wie gravierend sich diese Softwareänderungauswirkte. "Frontal 21" über einen Softwarefehler bei Boeing und dietödlichen Folgen.Blutdoping im Sport - Der deutsche Arzt und sein NetzwerkDie Doping-Affäre um den Erfurter Sportmediziner Mark Schmidt nimmtimmer größere Ausmaße an. Bislang sind aus seinem Netzwerk fünfDeutsche verhaftet worden, die das Eigenblutdoping für Sportlermöglich gemacht haben sollen. Der Hauptbeschuldigte Schmidt habe nachAngaben der Staatsanwaltschaft München jährlich ungefähr 100.000 Eurofür seine Doping-Dienste kassiert. Bis jetzt sind 21 Sportler ausacht Nationen ermittelt worden, die Eigenblutdoping betrieben habensollen. Der Erfurter Arzt taucht allerdings nicht zum ersten Mal imZusammenhang mit Doping auf."Frontal 21" berichtet über Hinweise, dass Staatsanwaltschaften schon2013 wegen eines Doping-Verdachtes gegen Schmidt ermittelt haben.Pikant dabei: Das Erfurter Doping-Netzwerk soll bereits seit 2011existiert haben.Geheime Medikamententests - Ahnungslose PatientenJahrelang wurden in einer rumänischen Klinik Medikamententests anPsychiatriepatienten ohne deren Einwilligung durchgeführt.Auftraggeber waren Arzneimittelhersteller und europäischeForschungsinstitute, darunter auch ein Institut aus Deutschland. Derseit zwei Jahren andauernde Gerichtsprozess gegen die Klinikchefin inRumänien verläuft unter Ausschluss der Öffentlichkeit."Frontal 21" und "ZDFzoom" liegen Dokumente vor, nach denen es beieinigen Pharmastudien in Rumänien auch zu lebensbedrohlichenNebenwirkungen bei den Patienten gekommen sein soll. Hier hätteneuropaweit Kontrollen versagt, kritisiert Professor Gerd Antes ausFreiburg, Experte für klinische Studien, und zwar "in einem Maße, wiees in dem Extremfall hier tatsächlich über alle Grenzen geht".Von dem Verfahren sind Studien namhafter Pharmahersteller betroffen,wie Otsuka, Ferrer, Pierre Fabre, Minerva. Keines der angefragtenUnternehmen fühlt sich verantwortlich gegenüber den mutmaßlichenOpfern der Studien, von denen einige gegenüber dem ZDF erklärten,bisher nicht über die Vorgänge in der Klinik informiert worden zusein.Der Cum-Ex-Skandal und die Schweiz - Deutsche Aufklärer vor GerichtVor dem Bezirksgericht Zürich beginnt am Dienstag, 26. März 2019, derProzess gegen drei Deutsche wegen Wirtschaftsspionage und Verstoßesgegen das Bankgeheimnis im Zusammenhang mit dem sogenanntenCum-Ex-Skandal.Angeklagt sind der Stuttgarter Rechtsanwalt Eckart Seith und zweiehemalige Mitarbeiter der Schweizer Privatbank J. Safra Sarasin, weilsie interne Bankunterlagen an deutsche Gerichte undErmittlungsbehörden weitergegeben haben. Das sei Spionage undGeheimnisverrat, sagt die Schweizer Staatsanwaltschaft. DieAngeklagten, denen bei einer Verurteilung bis zu dreieinhalb JahrenHaft drohen, weisen die Vorwürfe zurück: Die Unterlagen hättenmaßgeblich dazu beigetragen, einen der größten Steuerskandale derBundesrepublik Deutschland aufzudecken.Der rechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, JohannesFechner, übt im Vorfeld des Prozesses scharfe Kritik an der SchweizerJustiz: "Ich halte es für eine Belastung des deutsch-schweizerischenVerhältnisses, dass hier drei deutsche Staatsbürger angeklagt sind."Wenn das Urteil gesprochen sei, müsse es mit der Schweiz "auf jedenFall weitere Gespräche geben, weil sich so etwas auf keinen Fallwiederholen darf". Es sei schon ein starkes Stück, dass gerade dieAufklärer von Rechtsverstößen jetzt vor Gericht ständen, während dieUrheber, die Täter bisher keine nennenswerten Strafen bekommenhätten, so Fechner. "Das ist ein Unding und ich hoffe, dass dieserProzess sehr schnell eingestellt wird."Mit den sogenannten Cum-Ex-Geschäften ließen sich Banken undInvestoren nur einmal gezahlte Kapitalertragssteuer mehrfach vomdeutschen Fiskus erstatten - und das über Jahre. Dem Steuerzahler istso ein Schaden von geschätzt 30 Milliarden entstanden. "Frontal 21"über einen Milliarden-Skandal und die Folgen für diejenigen, diehalfen, ihn aufzudecken.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell